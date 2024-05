Analyse: Zijn er nog tactische opties voor Max Verstappen vanaf P6 in Monaco?

Max Verstappen staat vanmiddag op de derde startrij voor de Grand Prix van Monaco. Het betekent niet alleen dat hij na acht opeenvolgende pole-positions eens veel verder naar achteren moet plaatsnemen, maar ook nog eens op een circuit waar inhalen schier onmogelijk is. Niet voor niets heeft Red Bull-teambaas Christian Horner laten weten dat er moet worden gekeken naar een andere lay-out in Monte Carlo, aangezien een ander passeren met de huidige auto's schier onmogelijk is. "De auto's zijn veel te groot en ik zie dat voor 2026 ook niet zomaar veranderen." Dat kleinere auto's wel degelijk een oplossing zouden vormen, viel zondagochtend tijdens de Formule 2-race te zien, waar er wel werd ingehaald. Het gebrek aan bandenwarmers hielp ook een handje met bijvoorbeeld een fraai gevecht tussen de Prema-coureurs, al heeft Verstappen laten weten dat bandenwarmers verbieden in F1 te gevaarlijk is. Bovendien hebben teams dat voorstel van Pirelli voor meerdere jaren van tafel geveegd.

Long run goed, maar tactisch ook weinig opties?

Het maakt dat Monaco op enkele spaarzame inhaalacties na in de Formule 1 doorgaans meer een optocht dan een race is. De long runs van Verstappen waren vrijdag zelfs met zeer voorzichtige motorstanden nog goed, al weet de Nederlander als geen ander dat je daar normaliter weinig voor koopt. "Het betekent eigenlijk niets en je hebt er niets aan. Alles hangt hier enorm af van waar je kwalificeert en dat is het eigenlijk", laat Verstappen in de paddock na een vraag van Motorsport.com weten. Het maakt dat strategische opties op voorhand de enige mogelijkheden lijken om op te schuiven, weet ook Verstappen. "We geven natuurlijk niet op en als de kans zich voordoet, dan zullen we er ook zeker wel voor gaan."

Die kansen zijn in een 'normale' race echter spaarzaam. Zo voorspelt Pirelli zoals gebruikelijk een éénstopper in Monaco. De Italiaanse bandenleverancier ziet starten op mediums en dan wisselen naar de harde band als de meeste logische optie, al kan de omgekeerde variant ook. De undercut is normaal gesproken een krachtig wapen, maar volgens Pirelli-man Simone Berra niet in Monaco. "Hier is de undercut niet zo sterk doordat de C3-band een aantal bochten of eigenlijk een halve ronde nodig heeft om op temperatuur te komen. Op dit circuit kun je iemand nog wel voor blijven als je een ronde later naar binnen gaat."

Het maakt dat starten op hard, lang doorrijden en dan hopen op een safety car een optie kan zijn voor Verstappen. Daar zit echter ook een risico aan, want wat als een safety car vroeg valt en alle medium-starters wisselen naar hard om de race uit te rijden? Volgens Pirelli is het zelfs mogelijk om in ronde 1 al te stoppen en de race vervolgens uit te rijden op de harde band. Bij een vroege safety car is een start op de harde band dus vervelend. "In dat geval kan het nadelig uitpakken, ja. Want degenen die op de mediums zijn gestart, kunnen dan naar hard en de race uitrijden", laat ook Pirelli weten. "Als je in het begin meteen een pitstop maakt en tijdens een vroege safety car naar mediums moet, dan kan het lastiger worden."

Het betekent dat Verstappen de hulp van vrouwe Fortuna nodig lijkt te hebben voor een beter resultaat dan P6. In de onderstaande tabel is te zien dat hij derde was in de doorberekende long runs van onze datapartner, al hoort daar de informatie bij dat Red Bull met een zeer teruggeschroefde motor heeft gereden op vrijdag. Het heeft in Monaco minder impact dan Monza, maar speelde wel degelijk een rol. De 'echte' long runs van Verstappen zijn dus nog beter dan de cijfers hieronder, al benadrukt ook Pirelli dat je die snelheid op zondagmiddag doorgaans niet helemaal kwijt kunt. "We weten dat teams hier vooral in het eerste gedeelte van de race heel veel managen om de stint zo lang mogelijk te kunnen rekken. Coureurs laten allemaal marge, ook om aan te kunnen zetten als iemand voor je een pitstop maakt."

Red Bull-auto fysiek lastig? Verstappen legt uit

Het enige positieve van dit niet voluit rijden in Monaco, is dat het de race fysiek iets gemakkelijker moet maken voor Verstappen. De Nederlander liet na de kwalificatie weten dat het voelde alsof hij zonder ophanging reed, waardoor hij iedere hobbel en kerbstones rechtstreeks door kreeg naar het lichaam. Gevraagd of dat over een hele race-afstand fysiek vervelend kan worden, reageert Verstappen: "Tijdens de race push je niet tot de limiet. Iedereen rijdt vrij langzaam, omdat je toch niet kunt inhalen. Als we met een volle tank rijden, heeft dat ook een dempende werking. Die dingen moeten in ieder geval tijdens het eerste deel van de race wel helpen, totdat we natuurlijk weer minder brandstof aan boord krijgen."

Het betekent dat het fysiek ook in deze auto allemaal wel te doen moet zijn voor Verstappen, maar dat opschuiven een stuk ingewikkelder wordt. Tactisch biedt Monaco niet heel veel opties, waardoor Verstappen en Red Bull moeten hopen op enige chaos of op slimme acties zoals de Limburger die in 2015 toonde tijdens zijn rookieseizoen. Nu is de status van Verstappen echter anders en zijn de auto's nog weer groter (en zwaarder) geworden.

Doorberekende long runs F1 Grand Prix Monaco op basis van vrijdagtrainingen: