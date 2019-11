Lokale autoriteiten nog niet akkoord met F1-race Miami vanaf 2021

Het is een publiek geheim dat Liberty Media dolgraag een tweede Formule 1-race in de Verenigde Staten wil houden. Miami moet de beoogde toevoeging aan het Circuit of the Americas in Austin worden. Gesprekken over een race in deze miljoenenstad van Florida lopen al veel langer, maar kwamen recent pas in een stroomversnelling.

De Formule 1 kwam namelijk tot een principeakkoord met de lokale promotor over een F1-race rond het Hard Rock Stadium, thuishaven van de Miami Dolphins. Doordat men voor die baan vooral parkeerplaatsen rondom het stadion wil gebruiken, heeft men in eerste instantie vooral met de stadioneigenaar van doen. Dit lijkt een voordeel te zijn en voorkomt enkele complexe (inspraak)procedures. Zo riepen eerdere plannen voor een race dichter bij de binnenstad nog veel meer weerstand op.

Nu de bakens definitief zijn verzet richting het American football-stadion buiten de stad, leken de lokale autoriteiten ook eindelijk met de komst van de Formule 1 te kunnen leven. Maar in een binnenkomst over de eventuele Grand Prix vanaf 2021 bleek niets minder waar. Tijdens een motie was de oppositie, geleid door voormalig commissaris Betty T Ferguson, van mening dat er een uitgebreide openbare zitting moest komen om de volledige impact van de milieuvervuiling - lucht, grond en geluid - en het verstoren van het verkeer rondom de stad te bespreken.

"Het gaat om een Formule 1-race in een slaapstad. De meerderheid van de bewoners in Miami Gardens willen geen F1 bij het Hard Rock Stadium, het stadsbestuur van de Miami Gardens stemt ertegen. We hebben maar al te vaak gezien dat degenen met diepe zakken een rooskleurige plaatje schilderen en hun zin krijgen, om later de stad in verlegenheid te brengen. Sta niet toe dat de F1-promotors over ons heen lopen, alsof we er niet toe doen", aldus Ferguson, die vervolgens wees op de potentiële schadelijke effecten.

Ook burgemeester Oliver Gilbert stemde tegen de komst van een Grand Prix: "We zijn niet tegen evenementen in het stadion, maar niet alle evenementen zijn hetzelfde. Het is geen plek voor de Formule 1, dat schadelijk kan zijn voor de gemeenschap. We vergeten misschien dat hier mensen leven en ertoe doen. Er wonen mensen om de hoek, er staan scholen vlakbij."

Met medewerking van Charles Bradley