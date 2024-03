VIDEO: Sargeant voorkomt gigantische crash met Hamilton in F1 VT2 Jeddah

Een zeer opmerkelijk moment in de tweede vrije training in Jeddah. Lewis Hamilton stuurde zijn Mercedes uit het pad van de naderende Carlos Sainz, maar Logan Sargeant kwam daar achter in zijn Williams met een echt vliegende ronde aan. De Amerikaan had ternauwernood door dat de meervoudig wereldkampioen een ongelukkige positie op de baan had gekozen, waardoor hij om zijn concurrent heen kon sturen.

Het is de FIA ook niet ontgaan dat Hamilton wel heel erg in de weg reed. De Brit moet zich na afloop van de sessie melden bij de stewards. Een straf is daarbij zeker niet uitgesloten, want het had heel weinig gescheeld of er had een gigantische crash plaatsgevonden.