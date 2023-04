Na de crash van Kevin Magnussen in de slotfase van de Grand Prix van Australië werd de race middels een staande start hervat. De baan was door de laagstaande zon wat afgekoeld en de coureurs moesten lang op de herstart wachten, een combinatie wat tot chaos leidde. Al in bocht 1 ging het fout tussen Fernando Alonso en Carlos Sainz, maar meer naar achteren was het ook raak. Logan Sargeant remde voor bocht 1, maar schoot rechtdoor en schakelde daarbij Nyck de Vries uit. Het was voor beide coureurs meteen de eerste uitvalbeurt in de Formule 1.

Sargeant was zich na het incident schuldbewust, al had hij niet het idee dat hij een ander rempunt had. "Toen ik de rem intrapte waren de banden en remmen niet op temperatuur", legt Sargeant uit. "Ik raakte de rem aan en beide voorwielen blokkeerden meteen. Excuses aan Nyck. Ik vind het verschrikkelijk om de dag zo af te sluiten, ik moet er nog eens naar kijken. Maar het voelde zeker raar, aangezien ik bij de twee vorige starts op hetzelfde punt begon te remmen."

De Grand Prix van Australië telde drie rode vlaggen en twee staande herstarts, wat voor de coureurs een flinke uitdaging, maar ook goede kansen op betere posities bood. "Als rookie vond ik het niet erg om de kans te krijgen op drie starts in één race omdat ik daar aan kan blijven werken. Natuurlijk ging die laatste niet zoals gehoopt", geeft de 22-jarige Amerikaan toe. "Maar ik weet niet echt wat daar gebeurde, dat moet ik terugkijken. Het voelde gewoon heel raar. Het leek alsof de remmen koud waren, als je die dan intrapt blokkeren de voorbanden. Dan kan je niets meer doen."

Positieve fase

Sargeant nam in het begin van de race een strategische gok door twee vroege pitstops te maken. Zo hoopte hij stappen naar voren te kunnen zetten, maar zo zou het niet lopen voor de Williams-coureur. "We namen een gok qua strategie, dat staat vast. Helaas betaalde het zich niet uit. We probeerden de race na de eerste rode vlag op de mediumband aan te vangen. Die band was eerlijk gezegd verschrikkelijk. Deze werkte totaal niet, er was meteen sprake van graining en het tempo was nergens. Ik heb het gevoel dat we er op de hardere band beter voor stonden. De auto voelde goed en ik had het gevoel dat ik een prima tempo reed, ik had er alleen eerder moeten staan." Hij heeft in ieder geval geen spijt van de gok. "Het was het waard om deze kans te pakken, het betaalde zich alleen niet uit."

Het veelbelovende weekend van Williams eindigde zo in mineur, maar Sargeant put wel vertrouwen uit het feit dat teamgenoot Albon een sterke pace had. "Het is zeker goed. De auto is snel en we maken steeds kans op een plek in Q2, zelfs Q3 zoals Albon. Vanuit het team zitten we op dit moment in een echt positieve fase."