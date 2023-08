VIDEO: Sargeant verknalt kansen voor punten tijdens F1 Zandvoort met crash Het weekend op het circuit van Zandvoort is voor Williams-coureur Logan Sargeant geëindigd in mineur. Waar de Amerikaan tijdens de kwalificatie al een keer zijn auto opvouwde, stuiterde de 22-jarige coureur ook tijdens de race van de baan af. Voorafgaand aan de race hoopte Sargeant nog op punten, maar dat gaat zeker niet gebeuren in Zandvoort.