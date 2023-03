Waarom Sargeant ondanks sterk F1-debuut nog genoeg te leren heeft

Net als in 2021 staan er dit jaar drie nieuwkomers op de startopstelling van de Formule 1. Twee daarvan worden hoog aangeschreven op basis van hun eerdere prestaties. Dat geldt voor McLaren-rookie Oscar Piastri, in 2020 en 2021 in zijn eerste jaar kampioen werd in respectievelijk de Formule 3 en Formule 2, maar ook voor Nyck de Vries. De nieuwkomer van AlphaTauri werd in 2019 F2-kampioen en voegde daar in 2021 nog een wereldtitel in de Formule E aan toe. Gezien het goed gevulde palmares van beide coureurs valt wel te verklaren dat Logan Sargeant bij zijn debuutrace in Bahrein meer onder de radar opereerde dan zijn collega's.

Sargeant heeft niet het rijk gevulde palmares waar Piastri en De Vries op kunnen leunen. In de karts was de in Fort Lauderdale geboren coureurs weliswaar succesvol, maar in de autosport heeft hij nog nooit een titel kunnen winnen. Wel ontpopte hij zich in de Britse Formule 4, Formule Renault Eurocup, Formule 3 en Formule 2 tot een racewinnaar, maar over een heel seizoen gezien zat er tot dusver niet meer in dan de derde plek in F3 in 2020 - achter onder meer Piastri. Het verklaart waarom er in Bahrein al het nodige werd verwacht van Piastri en De Vries, terwijl er relatief weinig verwachtingen waren voor het debuutseizoen van Sargeant.

Toch kwam de nieuwkomer van Williams afgelopen weekend in Bahrein bovendrijven als de beste debutant van het drietal. In de zaterdagse kwalificatie klokte Sargeant exact dezelfde tijd als Lando Norris, maar doordat hij zijn tijd later neerzette, bleef hij steken op de zestiende startpositie. Wel eindigde hij daarmee voor Piastri en De Vries. Een dag later werd de McLaren-rookie de eerste uitvaller van het seizoen, terwijl De Vries zich vanaf P19 opwerkte naar de veertiende stek. Daarmee was de AlphaTauri-coureur niet de beste nieuwkomer, want ook in de race was die eer weggelegd voor Sargeant. Hij startte sterk, profiteerde in de slotfase van de virtual safety car en reed uiteindelijk naar de twaalfde plek, slechts tien seconden achter teamgenoot Alexander Albon.

Moeilijkheden verwacht ondanks sterke start van F1-loopbaan

Tijdens de formatieronde kwam bij Sargeant echt het besef dat hij de Formule 1 gehaald heeft, waarmee hij een droom in vervulling zag gaan. Veel tijd om te wennen aan die gedachte was er niet, want in zijn debuutrace werd hij meteen op de proef gesteld. "Ik verwachtte voor aanvang van dit jaar niet dat de bandenslijtage zo hoog zou zijn. Het voelde wat dat betreft zelfs een beetje zoals de Formule 2, dus in zekere zin ging ik gewoon verder met waar ik vorig jaar gebleven was: het beschermen van de achterbanden en het vasthouden van de snelheid", vertelde Sargeant na de race. Hij was zeer te spreken over hoe soepel alles verliep tijdens de race, maar ook over de snelheid die Albon en hij lieten zien. "Het team heeft geweldig werk geleverd. Na de test verwachtten we niet dat we zouden staan waar we nu staan en dat is het bewijs van het geleverde werk. Ik ben trots op iedereen."

In Bahrein streed Sargeant onder meer met Yuki Tsunoda, die uiteindelijk één plekje voor de Amerikaan eindigde. Foto: Andy Hone / Motorsport Images

Met zijn sterke debuut heeft Sargeant voor zichzelf bewezen dat hij in staat is om mee te komen op het hoogste niveau, bovendien heeft hij daar ook veel van geleerd. "Maar ik verwacht nog altijd wat moeilijkheden in de loop van het seizoen. Ik weet hoe lastig het is om op dat niveau te blijven presteren, vooral nu we naar enkele circuits gaan die ik niet zo goed ken", erkent Sargeant, die desondanks weet dat hij nog veel te leren heeft in F1. "Het team heeft mij geweldig door het weekend geloodst en mij op operationeel vlak geholpen. Ze hebben niet te veel op mijn bordje gegooid en lieten mij focussen op het rijden. Dat is wat ik nodig had. Op dat vlak valt nog veel te leren, om nog maar niet te noemen dat ik moet blijven werken aan hoe ik rij en aan de aanpassing op de auto, zodat ik daar de snelheid van ga maximaliseren."

Beter kwalificeren en rustig wennen aan komende stratencircuits

Een ander vlak waarop Sargeant nog zat ruimte voor verbetering ziet, is de kwalificatie. Met zijn zaterdagse prestatie in Bahrein was de Amerikaan niet helemaal tevreden, ondanks dat hij de beste van de drie nieuwkomers was. "Ben ik ietwat teleurgesteld dat ik Q2 heb gemist? Ja, want ik weet dat de auto ertoe in staat was", zegt hij, om eraan toe te voegen dat dit voor een coureur "nooit het fijnste gevoel is". Tegelijkertijd wist Sargeant de kleine teleurstelling van de zaterdag om te zetten in brandstof voor een goede zondag, al is het voor hem ook een motivatie om het in de volgende kwalificatie beter te doen.

Dat moet dan gebeuren in Saudi-Arabië, waar tussen 17 en 19 maart het tweede F1-weekend van 2023 plaatsvindt. De coureurs racen dan op het razendsnelle stratencircuit van Jeddah, wat het startpunt is van een reeks met maar liefst vier opeenvolgende stratencircuits. Daarna volgen namelijk nog Melbourne, Baku en Miami, voordat er met Imola weer een permanent circuit wordt aangedaan. Voor een debutant die nog het een en ander moet leren kan dat een pittige reeks worden, weet ook Sargeant. "Vorig jaar was Jeddah voor mij ook niet de makkelijkste ronde in de Formule 2", geeft hij toe. "Hopelijk kunnen we de vrije trainingen gebruiken om het weekend goed op te bouwen, zonder dat we te ver gaan en het vertrouwen verliezen. Als we dat doen, kunnen we klaar zijn voor de kwalificatie en een goed weekend."

Video: Wat kan Williams tijdens het F1-seizoen 2023?