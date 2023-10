Sargeant: Openlijke steun F1-teambaas Williams fijne verrassing

In een video op sociale media laat Williams-teambaas James Vowles er geen gras over groeien dat als het aan hem ligt Logan Sargeant ook in 2024 achter het stuur van een van zijn wagens te vinden is. De coureur in kwestie vindt het fijn om zo openlijk gesteund te worden. "Dat is altijd prettig, maar ik wist voordat de video op sociale media kwam al dat James er zo in staat. Ik praat namelijk elk weekend met hem, dus het was meer een leuke verrassing", aldus de Amerikaan.

Daarmee onthult de coureur ook dat het voor hem niet bekend was dat deze video online kwam. "Ik wist dat inderdaad niet", vertelt de nog puntloze Amerikaanse coureur. "Ik moet nu hard blijven werken, er vol voor gaan en mezelf blijven verbeteren." Terwijl het er op pure pace bij tijd en wijlen nog helemaal niet zo slecht oogt, zijn er genoeg onderdelen waar de man uit Florida aan moet werken. Een van de dingen waar de rookie nog stappen in moet zetten, is een keer een foutloos weekend afwerken. Na de zomerstop is het voor Sargeant al een paar keer fout gegaan. Zowel in Zandvoort, Singapore als Japan schoof hij met zijn Williams hard van de baan af, wat naast een knauw in het vertrouwen ook flink in de papieren liep. De 22-jarige coureur weet hoe hij dat voor elkaar kan krijgen: "Ik moet niet meer alles op alles zetten voor die laatste tiende, zelfs als dat resulteert in twee of drie tienden laten liggen."

Niet alleen Vowles, maar ook teamgenoot Alexander Albon is van mening dat Sargeant nog een kans verdient. "Ik ben niet degene die daarover moet beslissen, maar ik ken Logan ondertussen goed. Ik kan zijn performance goed zien. Ik denk dat hij niet de eer krijgt die hij verdient", aldus de Thaise rijder. "Hij is snel en er zit veel talent in Logan. Hij is alleen wat uit balans geraakt door een paar foutjes die hij gemaakt heeft. Ik ben niet degene die het moet zeggen, maar ik kan goed met hem opschieten en denk dat als hij iets meer tijd en vertrouwen krijgt, hij op het niveau kan komen."