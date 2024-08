Logan Sargeant weet dat aan het einde van dit seizoen zijn contract bij Williams afloopt, maar het is aannemelijk dat hij Monza al niet meer haalt. Volgens bronnen van de Italiaanse tak van Motorsport.com moet de Amerikaan voor de Grand Prix van Italië al plaatsmaken voor een andere coureur. Twee coureurs staan op het lijstje om het plekje over te nemen: Mick Schumacher en Liam Lawson.

Het is een publiek geheim dat Williams al langer ontevreden is over de prestaties van Sargeant. De coureur heeft dit jaar een paar keer op een onhandig moment een auto afgeschreven, waaronder in de derde training in Zandvoort. Voor teambaas James Vowles is de maat nu vol, zeker gezien het feit dat het kostenplaatje van de schades die Sargeant heeft gereden aardig aan het oplopen is. Vowles heeft volgens onze Italiaanse collega's contact gelegd met Mercedes en Red Bull om te informeren naar hun reserverijders en in hoeverre zij de rest van het seizoen zouden kunnen afwerken.

In eerste instantie gingen er geluiden rond dat Williams Andrea Kimi Antonelli wilde vastleggen voor het restant van 2024, maar Mercedes heeft daar een stokje voor gestoken. De Duitse renstal is van plan om de jonge Italiaan voor zijn thuispubliek de eerste training af te laten werken en dat kan niet samen met een Formule 1-debuut bij Williams gaan. Schumacher ligt ook onder contract bij Mercedes en lijkt een serieuze optie, maar Vowles geeft de voorkeur aan Lawson.

Wil Red Bull meewerken?

De grote vraag is of Helmut Marko van plan is om Lawson uit te lenen. De Oostenrijker lijkt de jonge Nieuw-Zeelander klaar te stomen voor een plekje bij RB en er zijn twijfels of een half jaar Williams in dat programma past. Vowles zou de vraag al bij Marko hebben neergelegd, die tot op heden nog niet geantwoord heeft.

Williams heeft naast Lawson en Schumacher niet echt andere opties. Williams heeft zelf juniorcoureur Franco Colapinto in de gelederen, maar dat wordt als een te groot risico gezien. Ook Felipe Drugovich werd als optie genoemd in de paddock, maar ook die kans lijkt niet groot.