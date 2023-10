Sargeant krijgt hulp van Albon: "Praten veel sinds Zandvoort"

Voor Logan Sargeant staat er de laatste races van 2023 meer op het spel dan voor de rest van het veld. De Amerikaan heeft als enige nog geen contract voor 2024 en vanwege zijn wisselvallige prestaties en hoeveelheid crashes gaan er geruchten dat hij volgend jaar al plaats moet maken voor een andere coureur. Daarbij zijn namen als Liam Lawson en Mick Schumacher al vaker genoemd. Sargeant wil echter slagen in de Formule 1 en kan daarbij rekenen op de hulp van teamgenoot Alexander Albon.

"Mijn teamgenoot Alex en ik hebben sinds Zandvoort veel gesproken over dingen die ik kan verbeteren", schrijft Sargeant in een column voor de website van de Formule 1. "Hij probeert me zo veel mogelijk te helpen. Iedereen, inclusief Alex, is er om te helpen. Het is makkelijk om met hem samen te werken. Ik denk dat iedereen dat wel kan zien. Het is fijn om hem dit jaar als teamgenoot te hebben."

Van Williams heeft Sargeant voor de laatste races van het seizoen een duidelijk doel gekregen: verbeteren. Er moet een stijgende lijn te zien zijn in zijn constantheid en snelheid, al heeft teambaas James Vowles aangegeven dat hij graag doorgaat met de coureur uit Fort Lauderdale. "Wat betreft wat ik dit weekend en de rest van het seizoen wil bereiken, is door het topmanagement een duidelijk doel gesteld: zij willen constante vooruitgang zien", aldus Sargeant. "Dat is al een tijdje het gesprek van de dag."

Sargeant voelt zich gesteund bij Williams en heeft dat gevoel al sinds hij deel uitmaakt van de Williams-familie. "Die steun is er nog steeds", benadrukt hij. "Zij hebben mij duidelijk gemaakt dat ze mij hier willen hebben volgend jaar. Ik moet gewoon wat netter en consistenter rijden. In de Formule 1 is niets makkelijk, maar we doen er alles aan om als eenheid steeds beter te worden. Ik leer elk weekend meer en meer. Het is een kwestie van je hoofd koel houden en doorgaan."

Sargeant hoopt uiteraard nog langer in de Formule 1 te kunnen blijven. Aan de snelheid zal het volgens hem niet liggen. "Uiteindelijk weet ik wat mij te doen staat. Ik moet elk weekend een stap vooruit zetten. Ik werk samen met mijn trainer, met een sportpsycholoog en veel mensen die me helpen om in de juiste gemoedstoestand te blijven. Ik weet tegelijkertijd ook dat zolang ik elk weekend alles geef en ik weet dat ik niets heb laten liggen, kan ik daarmee leven. Ik maak me geen zorgen meer, want ik weet dat ik nu de snelheid heb. Op sommige momenten in het seizoen had ik dat niet, maar nu wel. Nu moet ik het nog wat netter houden en ik weet dat daartoe in staat ben."