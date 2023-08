VIDEO: Logan Sargeant klapt hard in de muur tijdens Q3 F1 Zandvoort Tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Nederland is Logan Sargeant binnen enkele minuten van hero naar zero gegaan. De Williams-rijder haalde voor het eerst in zijn F1-carrière de derde kwalificatiesessie, maar reed in zijn tweede snelle ronde zijn auto aan gort. De Amerikaanse reed over de kerbstone heen, die nog nat was, en klapte hard de muur in. Een rode vlag was het gevolg.