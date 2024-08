Sargeant geeft kort maar krachtig antwoord op ontslaggeruchten

Dat Logan Sargeant volgend jaar niet meer voor Williams rijdt, was al enige weken duidelijk. De coureur uit Florida wordt in 2025 na twee seizoenen vervangen door Carlos Sainz die overkomt van Ferrari. Sargeant heeft zich neer moet leggen bij zijn ontslag en hoogstwaarschijnlijk het einde van zijn korte carrière in F1.

Maar in plaats van zijn cv nog wat op te poetsen dit seizoen, besloot hij zaterdag in de derde vrije training van de Dutch Grand Prix zijn auto kort en klein te rijden. Hij ging bij het uitkomen van de Hugenholtzbocht over het natte gras en raakte met hoge snelheid de vangrails aan de overkant, waarna zijn auto midden op het circuit terechtkwam en in brand vloog.

Bekijk: F1 Zandvoort 2024: Crash Sargeant zorgt voor rode vlag in VT3

Het was niet de eerste crash van de 23-jarige coureur, maar misschien wel zijn laatste in de Formule 1, want de geruchten over een vroegtijdige vervanging – mogelijk al komend weekend in Monza – worden sterker en sterker. Die geruchten worden gevoed door uitspraken van James Vowles. De baas van het team uit Grove vertelde aan het Duitse Auto Motor Und Sport dat Williams een beslissing moet nemen over wat het de rest van het seizoen gaat doen met het stoeltje van Sargeant. Vowles heeft bij Red Bull Racing en Mercedes geïnformeerd naar de mogelijkheid om Sargeant volgend weekend al in te vervangen door Liam Lawson of Mick Schumacher, de reservecoureurs van beide teams.

"Niets nieuws"

Na de Dutch Grand Prix werd Sargeant zelf gevraagd naar de geruchten en of hij met Vowles over zijn toekomst had gesproken. "Nee, ik hoor ze elk weekend, dus het is niets nieuws", antwoordde hij. Op de vraag of hij gefrustreerd was door alle geruchten, zei de Amerikaan: "Nee, het kan me niets schelen."