De eerste Formule 1-race van het jaar verliep qua incidenten vrij rustig. In het begin van de race werd kortstondig de gele vlag gezwaaid na de botsing tussen Nico Hülkenberg en Lance Stroll. Later in de race leek het erop dat Logan Sargeant zijn Williams moest parkeren, want hij stond lange tijd aan de kant in bocht 4. De Amerikaan kon zijn weg wel vervolgen, maar legt na afloop uit dat de oorzaak van het stilstaan hoogst opmerkelijk was.

"We hadden het hele weekend al wat problemen met de elektronica, zowel in de kwalificatie als in de race", zegt Sargeant. "We moeten nu de kern van dit probleem achterhalen. We dachten dat we het opgelost hadden, maar het is duidelijk dat het weer terugkwam. Toen we het stuurtje verwisselden verdween het, dus misschien zit het daar in. We moeten dus de oorzaak achterhalen en voorkomen dat dit in de toekomst weer gebeurt. Het stuur deed allemaal dingen zonder dat ik daar om vroeg", legt de Amerikaan de problemen uit. "Ik begrijp nog niet helemaal hoe dat komt. Ik kan er ook pas wat over zeggen als ik precies weet wat het probleem was. Ik weet zeker dat de engineers dat al aan het onderzoeken zijn, tot die tijd zeg ik er niet te veel over."

Toen Sargeant rechtdoor schoot en stil kwam te staan, flitste het door zijn hoofd dat het wel eens klaar kon zijn. "Maar toen ik terug in de pits kwam en we een ander stuurtje installeerden, was het probleem opgelost. De race was echter wel klaar natuurlijk", verzucht de coureur uit Florida, die mede door het probleem met het stuurtje als enige coureur op twee rondes van winnaar Max Verstappen finishte.

Helemaal zonder problemen verliep de rest van de race niet. "Het was eerlijk gezegd nog heel lastig. De balans was niet zoals tijdens de long runs en tijdens VT2, toen het nog goed was. Ik had dus het idee dat het moeilijk was om de auto in het juiste window te krijgen, maar het is niet iets wat we niet kunnen oplossen", vertelt de Williams-coureur. "Ik kon het ritme door alle blauwe vlaggen ook niet vinden. Ik moest telkens mensen voorbij laten gaan en dat werkte nogal ontregelend."