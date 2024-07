Sargeant geeft F1-zitje niet op: "Blijf tot het einde vechten"

Williams gaf Logan Sargeant na zijn debuutseizoen nog een tweede kans. Naast Alexander Albon komt de Amerikaan echter nog niet helemaal uit de verf. In de Grand Prix van Groot-Brittannië kwam hij wel nog in de buurt van punten met de elfde plaats, maar Albon is regelmatiger rond de top-tien te vinden en voor de punten moet zorgen. Het leidt tot veel geruchten over zijn toekomst bij Williams, maar zelf wil hij zich er niet door laten afleiden. "Ik heb al weet ik niet hoe lang last van die geluiden, vanuit alle hoeken", zegt Sargeant. "Uiteindelijk doe ik elke keer mijn uiterste best voor iedereen in het team die zo hard werkt. Ik zit hier ook voor mezelf. Ik wil mezelf bewijzen dat ik kan blijven verbeteren en laten zien dat ik het kan doen. Ik weet ook wat de echte feiten zijn en ik weet dat ik het dit seizoen goed heb gedaan met wat ik heb. Dat is het belangrijkste voor mij."

Bij Williams had men zijn pijlen gericht op Carlos Sainz, die door de komst van Lewis Hamilton bij Ferrari een andere werkgever moet vinden voor 2025. Williams leek lange tijd de eindbestemming te worden voor de ervaren Spanjaard, maar Mercedes F1 wil de komst van Sainz ook niet meer uitsluiten waardoor de rijdersmarkt weer wat stil ligt. Williams-teambaas James Vowles wilde begin dit jaar niet denken aan een coureurswissel halverwege het seizoen, maar de afgelopen weken klinkt die suggestie weer wat hardnekkiger. Gevraagd of dat in zijn ogen wreed zou zijn, antwoordt Sargeant: "Aangezien het zo lang heeft geduurd voordat we twee gelijkwaardige auto's kregen, is het moeilijk om goed inzicht te krijgen in hoe het ervoor staat. Wat ik weet is dat ik blij ben met de manier waarop ik rijd. Dat kon ik vorig jaar niet zeggen en dit jaar wel."

Vowles maakte in Groot-Brittannië wel duidelijk dat het aan Sargeant is om te bewijzen dat hij bij het team thuishoort. De druk neemt dus alleen maar toe, maar daar wil de Amerikaan zich niet door laten afleiden. "Zoals gezegd is het het belangrijkst dat ik weet dat ik het goed gedaan heb", herhaalt hij. "Ik weet dat ik goed heb gereden met wat ik gedurende dit seizoen heb gehad. Als ik naar Suzuka kijk, dan ben ik echt trots op de manier waarop ik mezelf daar heb neergezet en probeerde om te presteren, ook al had ik daar niet altijd de auto voor. Ik ben een strijder. Ik zal blijven strijden, ongeacht de situatie. Ik zal tot het einde blijven vechten."