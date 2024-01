Waarom Sargeant Formule 2 geen perfecte voorbereiding op F1 vindt

In 2023 debuteerde Logan Sargeant namens Williams in de Formule 1. De eerste Amerikaan op de grid sinds Alexander Rossi kwam over uit de Formule 2 en kende een wisselend eerste seizoen in de koningsklasse. De interne strijd met teamgenoot Alexander Albon ging ruimschoots verloren, al werd Sargeant in Austin de eerste Amerikaan die F1-punten scoorde sinds Michael Andretti in 1993. Toch had hij behoorlijk wat tijd nodig om echt op snelheid te komen in zijn eerste seizoen, want pas in de laatste fase van het jaar leek hij echt een stap voorwaarts te zetten en Williams te overtuigen van een contractverlenging.

Dat hij wat meer tijd nodig had om progressie te boeken, lag volgens Sargeant aan het grote verschil tussen de Formule 2 en de Formule 1. De opstapklasse was een goede voorbereiding, maar op enkele fronten miste de serie iets ten opzichte van F1. "Het heeft absoluut geholpen", zei hij tegenover Motorsport.com over zijn overstap. "De Formule 2 is een geweldige klasse met geweldige coureurs, maar het verschil tussen de auto's is denk ik groter dan wat het moet zijn. In de Formule 1 zijn er veel meer kleine details en er zijn veel meer dingen die bijdragen aan de prestaties dan alleen in de auto stappen en rijden, zoals je in F2 doet."

Het grootste verschil had volgens Sargeant betrekking op de auto's. Die zijn in F1 veel complexer dan in F2, met veel meer elementen die van belang zijn voor de prestaties op de baan. "Er zijn zoveel dingen die je qua rijden kunt doen, die je in een F2-auto niet echt kunt doen. Dat is iets wat je wel mist", vervolgde de 23-jarige coureur uit Florida. "In F2 stap je in en ga je gewoon rijden, terwijl er in F1 zoveel dingen zijn die samen moeten komen voordat je snel bent. Dat is iets wat F2 mist. Daarnaast zijn de auto's naar mijn mening gewoon niet snel genoeg."

Solide weekend afleveren grootste uitdaging

Al met al liet Sargeant in 2023 genoeg zien om contractverlenging af te dwingen, maar met name in de eerste seizoenshelft had hij het niet makkelijk met een reeks crashes en een forse achterstand op Albon. Het lastigste in de eerste fase van het jaar was echter om alles samen te laten komen, stelde Sargeant. "Tijdens een F1-weekend zijn er zoveel variabelen en zoveel operationele zaken die goed moeten zijn. Het is gewoon moeilijk om de puzzel gedurende een heel weekend in elkaar te laten vallen", erkende hij. "Dat is het belangrijkste ding, al helpt ervaring op een natuurlijke manier om dat voor elkaar te krijgen. Dat heeft me soms tegengehouden en is iets wat ik nog steeds de baas probeer te worden."

Met zijn puntenfinish op het Circuit of the Americas reed Sargeant landgenoot Andretti dus uit de recordboeken. Dat vond de uit Fort Lauderdale afkomstige coureur een leuke bijkomstigheid, maar het belangrijkste was dat de uitvoering van het raceweekend goed verliep. "Ik wil probleemloze weekenden hebben waarin ik alles samen laat komen, ongeacht of ik punten scoor. Als het ertoe leidt dat ik punten scoor, dan is dat geweldig. Lukt dat niet, dan is het wat het is. Wel weet ik dan in ieder geval dat ik alles eruit heb gehaald", aldus Sargeant. "Dat is waar ik echt naar op zoek ben, de punten zijn dan een mooie bonus."