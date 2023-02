Logan Sargeant debuteert volgende maand bij Williams in de Formule 1. Hij kende een indrukwekkend debuutseizoen in de Formule 2 en eindigde op de vierde plek in het kampioenschap. Sargeant komt zo toch nog op de plek terecht waar hij altijd van droomde. In 2020 verloor hij ternauwernood de strijd om het F3-kampioenschap van mede-debutant Oscar Piastri. Het volgende jaar kon hij wegens geldgebrek de stap naar F2 niet zetten.

De Amerikaanse coureur zocht naar andere opties. Hij kwam in de Amerikaanse Road to Indy terecht en reed enkele races van het Europese Le Mans-kampioenschap. In 2021 reed hij ook nog voor Charouz in de Formule 3 voor hij eind dat jaar in de Williams-opleiding kwam. Zo kon hij uiteindelijk de stap naar F2 maken. Niettemin dacht Sargeant dat zijn kansen op een racezitje in de Formule 1 al verkeken waren.

“Ik wist zeker dat het voorbij was, om eerlijk te zijn”, zegt Sargeant. “Op dat moment dacht ik onderweg te zijn naar LMP of IndyCar, daar was ik op dat moment ook tevreden mee. Het was voor mij gewoon de realiteit van dat moment. Het waren de plekken waar ik dacht dat ik iets te zoeken had. Het zitje in F3 was feitelijk bedoeld om de tijd te doden en tijd door te brengen in de auto, ik kon een team helpen en dat leverde mij een plek op. In LMP2 en GT kon ik wel plezier maken, ik deed ervaring op in de langeafstandsracerij. Maar uiteindelijk heeft het mij geholpen en ben ik hier terechtgekomen. Ik ben blij dat ik dat gedaan heb.”

Maandag stapt Sargeant voor het eerst in de nieuwe FW45 van Williams. Het team doet een filmdag op het circuit van Silverstone. Het team rijdt dan 100 kilometer op demonstratiebanden. Sargeant doet de helft, zijn ervaren teamgenoot Alexander Albon de andere helft.

