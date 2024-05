VIDEO: Sargeant dichtbij plek in Q2 Miami, maar komt net tekort

Het is niet het weekend voor Logan Sargeant tijdens het Formule 1-weekend in Miami. De Amerikaan rijdt op een steenworp afstand van zijn thuis de Grand Prix, maar achter de schermen is het onrustig. Er gaan geruchten rond dat hij zijn plek bij Williams niet zeker is en dat Andrea Kimi Antonelli al in Imola in zijn auto plaats moet nemen. Om de geruchten de kop in te drukken was doorstoten naar Q2 prettig geweest, maar dat lukte helaas voor hem net niet. Een zeventiende startpositie voor hem.