Sargeant crasht opnieuw: “Was niet geduldig genoeg”

Logan Sargeant verloor in het eerste deel van de kwalificatie op Suzuka in de laatste bocht de controle over zijn Williams FW45, waarna hij in de muur eindigde. De Amerikaan had daarvoor nochtans een prima gevoel in de cockpit. “Tot dat moment was het een goede sessie”, zei Sargeant na zijn crash in gesprek met onder meer Motorsport.com. “Net als vrijdag voelde de auto goed aan.”

Toch slaagde Sargeant er niet in de Williams in het juiste spoor te houden. “In de laatste sector hebben we het best lastig met de achterkant van de wagen”, legde hij uit. Wel stak hij de hand vooral in eigen boezem. “De problemen met de achterkant in combinatie met het feit dat ik te agressief was bij het op het gas gaan, leidde tot een grote snap. Vervolgens kwam ik op het gras en nadien kon ik niet veel meer doen. Het was tricky met de wind in de rug, maar dat is nog geen reden om dit te doen. Ik was niet geduldig genoeg.”

Williams is het enige team dat voor volgend jaar nog een stoeltje beschikbaar heeft. Crashen is niet ideaal voor zijn kansen, al maakt Sargeant zich daar nog niet druk over. Hij bekijkt het naar eigen zeggen van race tot race. “Dit is jammer, want het is zeker een gemiste kans”, reageerde Sargeant. “We waren de hele dag snel, maar dat maakt niet uit als je er niets mee doet. Het lastige is dat ik wel de snelheid heb, maar deze fouten helpen me niet. Ik moet dit achter me laten en weer vooruit kijken.”

Video: Logan Sargeant crasht hard in kwalificatie GP Japan