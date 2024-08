De zaterdag in Zandvoort is voor Logan Sargeant op een dramatische manier geëindigd. De Amerikaan reed in de derde Formule 1-training bij het uitkomen van Hugenholtz op het gras en knalde daarna hard de muur in. Williams deed er daarna alles aan om zijn auto weer klaar te stomen voor de kwalificatie, maar die inspanningen mochten niet baten. Geen Sargeant in de kwalificatie, die daardoor zondag de Grand Prix vanaf de achterste startplek moet starten.

"Mentaal gezien is dit een harde klap", baalt Sargeant na afloop tegenover de verzamelde pers, waaronder Motorsport.com. "Maar ik moet door. Ik moet dit accepteren. Het is een klein foutje met grote gevolgen." De uit Florida afkomstige rijder is wel blij dat hij zonder problemen uit zijn FW46 kon stappen. "En dat is het belangrijkste."

Na de crash ging Williams snel over tot het repareren van de auto, maar dat mocht zoals gezegd niet baten. Voor Sargeant was na de klap al wel duidelijk dat er niet meer in zat dan de kwalificatie uitzitten en zondag vanaf de laatste plek aan de race te beginnen. "Ze deden hun uiterste best gezien de tijd die ze hadden, maar ik denk eerlijk gezegd dat de auto lang niet klaar was. Ik denk dat het uiteindelijk niet eens in de buurt kwam. Ik kon na afloop van VT3 even de auto bekijken en kon ook toen al wel zeggen dat deze nooit op tijd klaar zou zijn. Dit zijn die dingen die erbij horen."

De oorzaak van de crash weet Sargeant maar al te goed: het aanraken van het gras. Dat de klap zo hard was, had hij liever niet gehad. Naar eigen zeggen heeft hij er alles aan gedaan om dat te voorkomen. "Ik raakte de kerb aan en wilde daar niet te snel van af. Daarmee wilde ik voorkomen wat er uiteindelijk is gebeurd", legt hij uit. "Op het moment dat ik het gras raakte, was het klaar."

Updates of niet?

Teambaas James Vowles suggereerde na de crash dat Sargeant de race misschien zonder updates moet afwerken. De coureur weet ook nog niet of hij wel met nieuwe onderdelen aan de start staat. "Ik heb geen idee", erkent Sargeant. "Het is duidelijk dat de afgelopen dagen het weer niet meewerkte, maar ik ga er zeker naar kijken. Nu weet ik nog niet of er genoeg onderdelen zijn."

