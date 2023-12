Waar er de afgelopen seizoenen nog wat beweging was op de rijdersmarkt, bleef dat dit jaar beperkt. Zodoende was alleen Logan Sargeant na de laatste race van het seizoen nog onzeker van zijn zitje bij Williams, al kwam er snel duidelijkheid in de vorm van een contractverlenging. Zo staan alle twintig coureurs die in Abu Dhabi aan de start van de Grand Prix stonden ook in 2024 op de Formule 1-grid. De Amerikaanse rookie kende een moeizaam seizoen. Hij vond gedurende het seizoen wel meer snelheid, maar maakte ook regelmatig kostbare fouten. Uiteindelijk kreeg hij van Williams dus wel een tweede kans om zich te bewijzen.

"Zoals je de afgelopen maanden in deze column hebt kunnen lezen, was mijn rookieseizoen in de Formule 1 er een van hoogte- en dieptepunten, dus ik ben extreem blij dat ik de kans heb gekregen om door te gaan met de reis waar we het laatste jaar samen aan zijn begonnen", schrijft Sargeant in zijn column voor de officiële website van de Formule 1. "Ik ben zo blij om binnen het team te groeien. Ik sta nog maar aan het begin van mijn kunnen en ga nu mijn eerste winterstop in de F1 tegemoet. Nu heb ik de kans om terug te blikken en te kijken wat ik beter kan."

In zijn column onthult Sargeant dat hij 'vlak voor de aankondiging' pas had vernomen dat hij een contractverlenging zou krijgen bij Williams. "Een paar dagen na de Grand Prix van Abu Dhabi", legt de coureur uit Fort Lauderdale uit. "Ik had na de post-season test op Yas Island op dinsdag een lang, zeer eerlijk en open gesprek met onze teambaas, James Vowles. Hij feliciteerde me met het nieuwe contract en zei dat hij net als ik enthousiast was om door te gaan. We bespraken de belangrijkste dingen die hij van me wil zien, over hoe ik beter kan worden, wat ik moet doen om beter te worden en wat het team van me verwacht. Het was gewoon een goed en eerlijk gesprek, een die we moesten voeren. Het was geweldig om het nieuws te horen in wat een normaal gesprek was met James, wat we normaal gesproken hebben."

Sargeant zegt 'niet te veel in detail' te treden over wat er van hem verwacht wordt, maar hij weet wel wat Vowles van hem wil zien in 2024. "Hij begrijpt de kant die ik op wil gaan en dat is allemaal in dezelfde richting. Alles is helder. Het grootste deel van dit jaar draaide om het vinden van de juiste aanpak voor een weekend, hoe ik elke sessie wil benaderen. Het kostte me vrij veel tijd om te begrijpen wat voor mij de beste manier is om in het weekend aan te vallen en om er het meeste uit te halen. Tegen het einde van het jaar, de laatste vier of vijf races, was ik blij met de richting die we opgingen. Ik wil gewoon verder gaan waar we gebleven waren en dat verbeteren. Dat moet het doel zijn en ik heb er meer dan het volste vertrouwen in dat ik dat kan."