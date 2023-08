Logan Sargeant was hard op weg om van de zaterdag in Zandvoort een feestdag te maken. De Amerikaanse Williams-coureur kwam voor het eerst in zijn nog prille F1-carrière in de derde kwalificatiesessie terecht, maar daar vergooide hij zijn kansen op meer. Tijdens zijn tweede snelle ronde ging het mis: de 22-jarige coureur reed over de natte kerbstone, verloor daardoor de macht over het stuur en klapte hard in de tecpro-barrier.

"Het laatste wat ik wil is het team met een bak werk opzadelen", vertelt Sargeant na afloop van de kwalificatie. "Ik wil heel graag de best mogelijke resultaten noteren. We hebben dit weekend genoeg dingen waar we blij over kunnen zijn, want gisteren in droge omstandigheden had ik het idee dat ik er echt bij zat. Ook het tempo in de long run was erg goed. Op de natte baan miste ik wat pace, maar het lukte me om een goede ronde neer te zetten. Alles wordt wel overschaduwd door mijn crash." Hoe de crash gebeurde is nog niet duidelijk voor de Amerikaan: "Ik moet het eerst goed bekijken. Het kan zijn dat het een onvermijdbare fout was, of dat het aan mijn mindset lag. Dat moet ik uitzoeken, maar ik moet hier niet te lang bij stilstaan. Het tempo in de long run was gewoon erg goed. We moeten de auto nu weer zo gelijk mogelijk opbouwen en proberen punten te scoren."

Ondanks dat de uit Florida afkomstige coureur nog niet op het niveau van teamgenoot Alexander Albon zit, merkt hij wel dat het gat gedicht wordt. "Ik zit er nu heel dicht bij, zeker in volledig droge omstandigheden", vertelt Sargeant. "We wisten dat we in Q3 een goede auto hadden, zoals Alex liet zien." De omstandigheden hielpen volgens de Williams-rijder niet: "Het was misschien wel de moeilijkste sessie die we in Europa hebben gehad. Dat is geen excuus. Ik maak nu nog foutjes, die moet ik in de toekomst niet meer maken. Deze baan is krap en kort, er is geen ruimte om iets te redden. Ik kan er weinig over zeggen."

Hoop op droge omstandigheden

Waar enkele teams een regendans gaan doen voor morgen, hoopt Sargeant dat de omstandigheden zondag een stuk beter zijn. "Op een droge baan zijn onze long runs een stuk beter. Dat geeft ons een grote kans om punten te scoren. Ik moet mezelf nu resetten en mijn hoofd legen. Punten zijn mijn doel. Ik hoop dat we de auto weer zo kunnen krijgen zoals hij was, daarbij zal ik op welke manier ik kan helpen. Hopelijk kan ik dan morgen een perfecte race rijden en punten scoren", eindigt de Amerikaan.

VIDEO: Bekijk hier de crash van Logan Sargeant