Sargeant en Albon na medische keuring vanwege hitte fit verklaard

De 57 ronden tellende Grand Prix van Qatar begon om 20.00 uur lokale tijd, maar het was toen nog altijd 32 graden buiten. De wind was in tegenstelling tot de vorige dagen een stuk minder terwijl de luchtvochtigheid hoger lag. Het leidde tijdens de race tot meerdere klachten over de hitte, waarbij met name Williams-coureur Logan Sargeant duidelijk maakte dat hij het er moeilijk mee had. Hij kreeg van teambaas James Vowles al de mogelijkheid om de auto naar de garage te sturen, maar besloot om het nog langer aan te kijken. Uiteindelijk viel de Amerikaan toch uit in ronde 42 omdat hij het niet meer volhield in de hitte.

Sargeant is na de race gecontroleerd door het medische team van de Formule 1 en mocht vervolgens weer terugkeren naar zijn team. Wat de situatie voor hem niet makkelijker maakte, was het feit dat hij zich in aanloop naar de race al niet lekker voelde. "Na de uitvalbeurt is Logan beoordeeld en vrijgegeven door het medische team ter plaatse nadat hij leed aan intense uitdroging tijdens de race, verergerd door griepachtige symptomen eerder in de week", laat Williams in een verklaring weten.

Ook teamgenoot Alexander Albon was na de race naar het medisch centrum gegaan. De Britse Thai had moeite om op eigen kracht uit de auto te stappen na de race en had hulp nodig van zijn monteurs. "Alex werd naar het medisch centrum gebracht om behandeld te worden voor acute blootstelling aan hitte. Hij is nu beoordeeld en vrijgegeven door het medische team", aldus Williams in een verklaring.

Op randje van te veel

Het Williams-duo was niet het enige wat moeite had met de hitte om te gaan in Qatar. Aston Martin-coureur Lance Stroll viel naar eigen zeggen bijna flauw toen hij na de race uit de auto stapte en liep vervolgens naar een ambulance die in de buurt stond om hulp te vragen. Alpine-coureur Esteban Ocon deed uit de doeken dat hij al in ronde 15 in zijn helm had overgegeven als gevolg van de intense hitte.

Volgens Mercedes-coureur George Russell zat de Formule 1 met deze omstandigheden 'op het randje van te veel' van het goede. Hij omschreef dit als 'verreweg de meest fysieke race' waaraan hij heeft deelgenomen. "Het was krankzinnig hoe heet het was. Het voelde alsof we in een oven raceten. Dat was een enorme uitdaging. Ik train soms in sauna's. Je pusht je lichaam tot het uiterste, tot het punt dat het te heet is en je er uit wil. Dat gevoel had ik al vanaf ronde 12. Om eerlijk te zijn had ik op een gegeven moment het gevoel dat ik zou flauwvallen."

"In de cockpit was het bijna 50 graden", voegde Russell toe. "Je hebt een brandwerende laag in je racepak, er komt hete lucht van de auto's voor je... Je kunt gewoon niet afkoelen. Je drinksysteem is heet. Het is alsof iemand met een föhn in je gezicht blaast, anderhalf uur lang. Dan hebben we het nog niet eens over hoe fysiek het besturen van een Formule 1-auto is. Het zat op het randje van te veel. Het was behoorlijk gestoord."