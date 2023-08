Marko: Buitengewone Verstappen behoort tot absolute top van alle F1-coureurs van alle decennia

Max Verstappen pakte op Circuit Zandvoort zijn elfde F1-zege van het seizoen. Voor de statistieken lijkt dat een voorspelbaar resultaat, maar cadeau kreeg de Nederlander deze zeker niet. Hij moest net als de andere negentien coureurs de wisselvallige weersomstandigheden trotseren, de juiste beslissingen nemen wat betreft de banden en koel zien te blijven. Hij verloor de leiding aan het begin van de race omdat hij een ronde langer doorreed, maar eenmaal aan de leiding bleek hij opnieuw ongenaakbaar. Het werd door de herstart na een fikse regenbui nog spannend met Fernando Alonso, maar uiteindelijk had Verstappen meer dan genoeg over om het record van Sebastian Vettel te evenaren en zijn negende zege op rij te pakken.

Gevraagd door Viaplay of Verstappen nog op een vlak kan verbeteren, antwoordt Red Bull-adviseur Helmut Marko met een lach: "Ik weet er geen. Hij is zo geweldig. Of het nou droog of nat is, hij kan de race lezen, verzorgt de banden en hij is zo kalm. De ceremonie voorafgaand aan de race was echt indrukwekkend, er zat veel emotie bij maar dat betekent veel druk voor hem. Maar hij zei hallo tegen de koning, stapte in de auto en flikte het."

Marko stelt dat Verstappen 'buitengewoon' is en dat hij nu al tot de 'absolute top van alle coureurs van alle decennia' behoort, al benadrukt hij ook dat de sport in die verschillende tijdperken wel anders was. De Oostenrijker geeft aan dat de competitie steeds sterker wordt en dat het met 23 races in een seizoen inhoudt dat er veel gewerkt wordt, ook in de simulator. "Het is veeleisend voor de coureurs", zegt Marko. "Maar zijn grootste voordeel is zijn focus. Voor hem is de Formule 1 gewoon zijn leven, de rest laat hij over zich heen komen. Misschien maakt dat hem ook zo sterk."

Perez had geluk

Aan de andere kant van de garage ging het opnieuw wat minder goed. Sergio Perez begon goed aan de race en lag zelfs een tijdje aan de leiding doordat hij meteen naar binnen kwam voor intermediates, waar Verstappen doorreed. Uiteindelijk liep het uit op een wisselvallige race voor Perez, die in de plensbui op het einde van de race was gespind en schade had opgelopen bij het inrijden van de pits. Na de herstart moest hij zijn derde plek afstaan aan Pierre Gasly omdat hij te hard in de pitstraat had gereden en dus terugviel tot de vierde plek.

"Hij had geluk met zijn pitstop", trapt Marko af over de race van Perez. "Dat leverde hem de leiding op. Toen hij de pits in kwam, crashte hij behoorlijk tegen de muur. Hij kreeg ook de tijdstraf van vijf seconden en op de regenband remde hij te laat in bocht 1. Hij had daar geluk." Zijn voorvleugel moest toen vervangen worden tijdens de rode vlag, wat volgens Marko de redding was voor de Mexicaan. "Zonder die rode vlag had hij de race niet uitgereden", weet hij zeker.

Niet op niveau van Max

Perez heeft een contract tot en met 2024 bij Red Bull, al zijn er veel geruchten geweest over zijn toekomst bij het team vanwege zijn wisselvallige prestaties. Maar Marko benadrukt: "We hebben een verbintenis met hem. Hij moet tweede eindigen in het kampioenschap, we hebben een contract. Hij bouwt zelf [die druk] op. In alle eerlijkheid: wie teamgenoot is van Max, heeft een heel zwaar en moeilijk leven."

Waar Perez het moeilijk heeft, lijkt Alexander Albon bij Williams weer op te leven. De Britse Thai reed voor Toro Rosso en Red Bull, maar naast Verstappen verbleekten zijn resultaten. Na een jaar langs de zijlijn pikte Williams hem na een deal met Red Bull op. Zou Albon mogelijk weer naast Verstappen kunnen rijden? "Albon heeft al naast Max gereden. Hij is er enorm op vooruit gegaan, maar op dit moment zie ik geen enkele coureur die op het niveau van Max kan komen."

