"De lat ligt tegenwoordig zo hoog, dat Haas - kijkend naar hun bod van een aantal jaar geleden - deze keer daar ook niet aan had voldaan", noemt Benjamin Durand in gesprek, de CEO van het mislukte Formule 1-project van LKY SUNZ in gesprek met The Race. Durand kan ook niet verkroppen dat er maar één team is toegelaten. "We wisten dat de kans bestond, maar ik had eerlijk gezegd verwacht dat ze twaalf teams zouden toelaten en dat het tussen ons en de andere twee [Rodin en Hitech] zou gaan om samen met Andretti toegelaten te worden", verklaart de topman. "Ik kan namelijk zeggen van wat ik weet, dat we - al ben ik geen ingewijde - maar we waren op hetzelfde niveau als AlphaTauri en Haas." Voor de toekomst verwacht hij veel van Andretti: "Hij wil op een veel hoger niveau instromen en direct meedoen voor de winst. Dus hij heeft een beter bod ingediend."

Volgens Durand was de keuze van de FIA om alleen Andretti te kiezen gemaakt uit tactische overwegingen. "Er is al veel spanning tussen de FIA en F1 over een elfde team. Als zij ook nog een twaalfde team zouden toelaten, dan zou het nog erger worden", verklaart Durand. "Ik denk - nogmaals ik ben geen insider - dat de veertien biedingen hoog genoeg waren. Wat ik bedoel te zeggen is dat alle vier goed genoeg waren, we hadden dus veertien teams kunnen hebben." De LKY SUNZ-baas noemt dat de zorgen van enkele teambazen dat een nieuwe aanmelding te langzaam zouden zijn ongegrond: "Zeker niet voor de teams die in 2026 of 2027 zouden komen. Maar goed, dit is nou eenmaal hoe het is."

LKY SUNZ heeft na de schriftelijke afwijzing van de FIA nog gereageerd op de afwijzingsgronden, maar heeft daar niks meer van gehoord. "Ik kan nog niet in detail treden, ik heb nog een non-disclosure agreement getekend, maar de gronden waarop zij ons afgewezen hebben, komen niet overeen met wat wij hebben opgestuurd", aldus Durand. "Er waren vanuit hen problemen waarom ze niet voor ons kozen, maar ze hebben er niet op gereageerd. We moeten nu doorgaan en het accepteren zoals het is."