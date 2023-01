De liveries van het Haas Formule 1-team door de jaren heen

Haas VF-16

Haas kwam in 2016 als nieuw Amerikaans team de Formule 1 binnen. De naam van Haas was geen onbekende in de autosport vanwege hun deelname aan NASCAR. Eigenaar Gene Haas ging echter voor het grote werk. Met Esteban Gutierrez en Romain Grosjean als coureurs begon het F1-avontuur op 20 maart in Melbourne. De livery was simpel: zwarte, grijze, lichtgrijze en rode vlakken met de teamnaam op de zijkant. Op de voorvleugel was Richard Mille geplakt en op de motorkap het bedrijf van Haas zelf, maar verder was er geen sponsor te vinden.

Romain Grosjean met de Haas VF-16 op Interlagos. Foto: Andy Hone / Motorsport Images

Haas VF-17

De Formule 1 is duur en zonder geldschieter is overleven in de koningsklasse lastig, toch ontbrak ook op de auto van 2017 een titelsponsor. Richard Mille bleef trouw aan en ook het bedrijf van Haas was weer op de motorkap geplakt. Voor de rest vielen alleen de grote letters van Haas op en was de auto treurig leeg. Toch ging de kleurstelling ten opzichte van het jaar ervoor wel over de kop. De grijze tint nam de overhand en drong de lichtgrijze en rode kleuren terug. Om de herkenbaarheid van de coureurs te vergroten werd op de haaienvin 'GRO' van Grosjean geplakt. De Fransman bleef aan, maar kreeg in de persoon van Kevin Magnussen wel een nieuwe teamgenoot. Bij de Deen waren het de letters 'MAG'.

Romain Grosjean met de Haas VF-17 in actie op Interlagos. Foto: Glenn Dunbar

Haas VF-18

Een jaar later, in 2018, ontbrak opnieuw een grote titelsponsor op de zijkant van de auto. Met de VF-18 greep Haas ook weer terug naar de lichtgrijze kleur (al lijkt het op de foto meer wit), die al op de VF-16 zat. De donkergrijze kleur werd ingeruild voor zwart en het rood kwam ook weer iets meer naar voren. Qua sponsoren kwam Haas opnieuw niet verder dan Richard Mille en het bedrijf van teameigenaar Gene Haas. Grosjean en Magnussen bleven voor dat F1-seizoen aan.

Kevin Magnussen verlaat in de Haas VF-18 de pitbox in Australië. Foto: Andy Hone / Motorsport Images

Haas VF-19

Het duurde drie F1-seizoenen, maar in 2019 sloeg Haas de handen ineen met een sponsor. Met Rich Energy, een energiedrankjesfabrikant, kon het budget omhoog en voor de verandering werd de hele kleurstelling ook meteen overhoop gegooid. De lichtgrijze en rode kleuren verdwenen volledig en werden ingeruild voor pikzwart met goud, dezelfde kleuren als Rich Energy. Het F1-team koos voor stabiliteit met de rijders en dus opnieuw voor Grosjean en Magnussen. Tevens werd Jack & Jones, de persoonlijke sponsor van Magnussen, op de VF-19 geplakt. De samenwerking met Rich Energy duurde maar een paar maanden. CEO William Storey maakte in juli van dat jaar bekend te stoppen met het sponsoren van Haas vanwege 'magere prestaties'. Kort voor de Grand Prix van Singapore gingen beiden bedrijven officieel uit elkaar. Het Rich Energy-logo verdween van de auto, maar Haas hield tot het einde van 2019 vast aan de zwarte en gouden kleuren.

Haas VF-20

De breuk met Rich Energy betekende dat Haas in 2020 terugkeerde naar de oude vertrouwde kleuren. Het goud verdween volledig van de wagen en de lichtgrijze kleur maakte een terugkeer. De VF-20 was net zo leeg als zijn voorgangers voor de auto van 2019. Haas had het op dat moment moeilijk op financieel vlak, maar hield toch het hoofd boven water. Het werd wel het laatste jaar waarin Magnussen en Grosjean als teamgenoot voor Haas raceten. Beide heren verlieten Haas eind dat jaar en werden vervangen door Nikita Mazepin en Mick Schumacher.

Kevin Magnussen in actie met de Haas VF-20 in Italië. Foto: Andy Hone / Motorsport Images

Haas VF-21

De komst van Mazepin en Schumacher was heel eenvoudig te verklaren. Eerstgenoemde nam met de nieuwe Russische titelsponsor Uralkali een grote zak geld mee. Dat bedrijf was (en is) in handen van vader Dmitry Mazepin. De naam Schumacher was marketingtechnisch natuurlijk interessant voor de renstal uit Amerika. Met name de komst van Mazepin had grote invloed op de livery van de VF-21. De F1-auto werd namelijk voorzien van wit, blauw en rood: de kleuren van de Russische vlag. Uiteraard pronkte de naam Uralkali groot op de zijkant. De toekomst van Haas leek gered.

Nikita Mazepin in actie met de Haas VF-21 in Bahrein. Foto: Mark Sutton

Haas VF-22

Of was de toekomst toch niet zo zeker? Door de Russische inval in Oekraïne begin 2022 besloot Haas te breken met Uralkali en dus ook Mazepin. Al tijdens de wintertest in Barcelona verwijderde het team de Russische kleuren van de auto, waardoor ze met een nagenoeg witte en kale auto de test in Spanje vervolgden. In Bahrein keerde Haas weer terug naar vertrouwde kleuren. Lichtgrijs bleef achterwege, maar de combinatie van wit, rood en zwart maakte zijn rentree.

Nikita Mazepin, Haas VF-22 1 / 3 Foto door: Erik Junius Nikita Mazepin, Haas VF-22 2 / 3 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-22 3 / 3 Foto door: Steven Tee / Motorsport Images

Haas VF-23

Voor 2023 is er goed nieuws bij Haas. Met de komst van MoneyGram heeft de renstal een nieuwe en zelfs Amerikaanse geldschieter en kan het tegen het budgetplafond gaan aanwerken. Ondanks de nieuwe deal houdt Haas wel vast aan de vertrouwde kleuren van wit, rood en zwart, al is de laatste kleur een stuk meer vertegenwoordigd op de VF-23 en staat natuurlijk MoneyGram groot op de auto. Met de komst van Nico Hülkenberg heeft de renstal een bak ervaring aan boord gehaald. Samen met Magnussen verdedigt de Duitser dit jaar de vertrouwde kleuren van Haas.

De kleurstelling van de Haas VF-23 voor 2023. Foto: Haas F1 Team