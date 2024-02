Live: Volg hier de onthulling van Stake F1-auto voor 2024

Na jaren van samenwerking met het Italiaanse Alfa Romeo neemt Sauber dit jaar met titelsponsor Stake een nieuwe identiteit aan. Deze zal de komende twee jaar schitteren in de Formule 1, waarna het in 2026 doorgaat als het fabrieksteam van Audi. Vandaag zal Stake F1 het doek trekken van de C44 en als we de teasers op sociale media mogen geloven, zou deze wel eens wat groene tinten kunnen hebben. Het Zwitserse team zal naar alle waarschijnlijkheid afstappen van het zwart-rood van de afgelopen jaren, wat het gevolg was van de samenwerking met Alfa Romeo.

Voor Stake staat dit jaar veel op het spel in de Formule 1, aangezien het team vorig jaar niet de gewenste stap voorwaarts had gemaakt en zelfs terugviel. Valtteri Bottas en Zhou Guanyu zullen net als in 2023 het team vertegenwoordigen, maar hopen op een betere eindklassering dan de negende plaats bij de constructeurs en respectievelijk de vijftiende en achttiende plaats in het coureursklassement.

De presentatie van de C44 wordt voor het eerst in de Sauber-geschiedenis niet in Zwitserland, Oostenrijk of Duitsland georganiseerd, maar in Groot-Brittannië. Om 20.00 uur gaat de presentatie van start en deze is live te volgen via de livestream bovenaan het artikel.