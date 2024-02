Kijk terug: de onthulling van de Aston Martin F1 AMR24

In de fabriek in Silverstone staat Aston Martin Racing op het punt om het doek van de AMR24 te trekken. In het bijzijn van alle topmensen - inclusief de coureurs Fernando Alonso en Lance Stroll - zullen we het nieuwe strijdwapen van de Britse renstal zien.

Het is bij Aston Martin in deze winter verrassend rustig geweest. Teambaas Mike Krack hield de troepen goed bij elkaar nadat in de tweede seizoenshelft van 2023 de resultaten ietwat tegenvielen. Ook op het personele vlak is het rustig. Dan Fallows is aangebleven als technisch directeur en Alonso en Stroll verdedigen ook in 2024 de kleuren van de Britse renstal. Voor eerstgenoemde coureur gaat dit een belangrijk jaar worden, zijn contract loopt einde seizoen af en er dingen heel wat concurrerende teams naar zijn diensten. Stroll ligt voorlopig vast bij Aston Martin, voor hoe lang weten we niet.

Later op maandag gaat Aston Martin de AMR24 direct aan de tand voelen. Op een paar honderd meter van de fabriek op het circuit van Silverstone vindt de shakedown plaats.