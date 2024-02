Kijk terug: De presentatie van het Mercedes F1-team

De ogen zijn komend seizoen ongetwijfeld gericht op het Formule 1-team van Mercedes. De Duitsers riepen na het tegenvallende 2023 van de daken dat de W15 voor dit jaar een stuk beter is en dat ze weer voor de titel mee moeten doen. De nieuwe bolide is volgens de technici geen evolutie, maar eerder een revolutie. Zo weten we dankzij Aston Martin Racing al dat de ophangingskeuze van Red Bull en McLaren uit 2023 overgenomen is.

Voor de formatie uit Brackley is 2024 ook op een ander vlak een bijzonder jaar. Na een lange en succesvolle samenwerking met Lewis Hamilton vertrekt de Engelsman aan het einde van komend seizoen. Hamilton won met Mercedes zes wereldtitels en vertrekt naar Ferrari. Teamgenoot George Russell ligt nog wel vast en weet dus dat er na 2024 een nieuwe collega komt. De geruchtenmolen draait overuren en zolang er niets besloten wordt blijft dat ook nog wel even.

Zoals gezegd wil Mercedes maar al te graag weer naar voren. Vorig jaar won de renstal voor het eerst sinds 2012 geen enkele Grand Prix en dat steekt. Als pleister op de wonden werden de Duitsers nog wel tweede in het constructeurskampioenschap, maar de ambities zijn veel groter dan dat. Met de W15 moet dat gaan gebeuren.