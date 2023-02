Red Bull Racing is goed begonnen aan het nieuwe tijdperk van de Formule 1, want in 2022 werd beslag gelegd op beide wereldtitels. De RB18 bleek een uitstekende auto die niet alleen veel downforce opwekte, maar tegelijkertijd ook weinig luchtweerstand had. Met name in handen van Max Verstappen bleek de bolide een dodelijk wapen: de Nederlander werd vier races voor het einde al gekroond tot wereldkampioen en won in totaal een recordaantal van vijftien races. Teamgenoot Sergio Perez voegde daar twee zeges aan toe en was tot en met de laatste Grand Prix in de race om tweede te worden in de titelstrijd. Uiteindelijk besloot de Mexicaan het seizoen op de derde positie in de eindstand, vlak achter Ferrari-coureur Charles Leclerc.

Het betekent dat Red Bull een uitstekende basis heeft om op verder te bouwen in 2023. Dat gaat de Oostenrijkse formatie doen met de RB19, die vrijdagmiddag vanaf 15.00 uur gepresenteerd wordt in New York. Die locatie lijkt niet geheel toevallig gekozen, want inmiddels is duidelijk dat het team ook een samenwerking met autofabrikant Ford gaat aankondigen. Beide partijen gaan samenwerken aan de F1-krachtbron voor 2026. Het ligt overigens voor de hand dat Red Bull de echte RB19 nog niet gaat onthullen, maar dat het wel de nieuwe livery voor 2023 gaat presenteren. Het team is traditiegetrouw pas in een laat stadium klaar met de ontwikkeling van de nieuwe auto en in die zin is het onwaarschijnlijk dat de RB19 begin februari al naar de Verenigde Staten is gebracht.

De teampresentatie van Red Bull Racing in de aanloop naar het Formule 1-seizoen 2023 begint vrijdagmiddag om 9.00 uur lokale tijd in New York, het is dan 15.00 uur in Nederland. De gehele presentatie is rechtstreeks te volgen via de livestream bovenaan deze pagina. Na afloop van de team launch nemen onder meer Verstappen, Perez en teambaas Christian Horner plaats achter de microfoon voor online mediasessies om extra tekst en uitleg te geven. Wat daarin allemaal gemeld wordt, lees je later vandaag op deze site. Aan het eind van de dag analyseren Ronald Vording en Niels Dijksterhuis de presentatie in een nieuwe F1-update, die op zowel deze site als het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland te zien is.