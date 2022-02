VIDEO: Kijk hier de presentatie van de Red Bull RB18 terug

Met het nieuwe Formule 1-seizoen op komst is Red Bull Racing er vroeg bij. Als tweede team presenteert Red Bull de auto voor wat 'een nieuw tijdperk' in de Formule 1 moet worden. De koningsklasse van de autosport grijpt terug naar het grondeffect om het volgen van andere auto's makkelijker te maken en om de amusementswaarde te vergroten. Het levert een behoorlijke ommekeer in het technische reglement op, waarbij naast het grondeffect ook de wieldoppen terugkeren en onder meer de voor- en achtervleugels rigoureus anders worden vormgegeven.

Deze stap betekent een sprong in het diepe voor alle teams en ook eentje waarbij de krachtsverhoudingen overhoop kunnen gaan. Het maakt dat fans en volgers met interesse uitkijken naar de eerste wintertest in Barcelona en voordien al naar de presentaties van de nieuwe bolides. Aan dat laatste moet overigens niet al te veel waarde worden gehecht. Zo zullen teams in dit stadium zeker niet het achterste van de tong laten zien en zullen de kaarten juist zo lang mogelijk tegen de borst worden gehouden. Bij Haas - dat als eerste team iets van de 2022-auto heeft laten zien - was dat al zo en bij Red Bull zal het niet anders zijn. Verstoppertje spelen blijft het devies.

Maar wat laat Red Bull vandaag al wel zien van de RB18 - die voor Max Verstappen natuurlijk wordt uitgerust met startnummer 1 - en hoe kijken de hoofdrolspelers vooruit naar het nieuwe seizoen?