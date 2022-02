LIVE: Volg hier de presentatie van de nieuwe McLaren F1-bolide

In de afgelopen week hebben de Formule 1-fans een eerste echte indruk gekregen van de nieuwe generatie F1-bolides, de eerste die gebouwd zijn onder het fors gewijzigde technische reglement. Haas F1 stuurde op 4 februari als eerste renstal een aantal beelden de wereld in van een vroege versie van hun VF-22, voorzien van de licht gewijzigde kleurstelling. Woensdag volgde Red Bull met een teampresentatie waarbij de echte RB18 nog niet te zien was, donderdag was het de beurt aan Aston Martin. Dat team onthulde de AMR22, waarmee hij vrijdag al even in actie kwam op Silverstone voor een shakedown.

De vrijdagavond is echter voor McLaren. Zij organiseren een uitgebreide teampresentatie in het eigen McLaren Technology Centre in Woking. Daar wordt onder meer de nieuwe Formule 1-bolide van Lando Norris en Daniel Ricciardo aan het publiek voorgesteld, maar er gaat meer gebeuren. McLaren grijpt het moment namelijk aan om alle fabrieksteams in de diverse raceklassen te presenteren. Ook IndyCar-coureurs Pato O'Ward en Felix Rosenqvist, Extreme E-rijders Tanner Foust en Emma Gilmour en de diverse Esports-coureurs van McLaren geven acte de présence bij de presentatie.

Het afgelopen Formule 1-seizoen van McLaren kan behoorlijk succesvol genoemd worden. Ten opzichte van 2020 verloor het team in 2021 een plekje in het kampioenschap voor constructeurs aan Ferrari, maar de resultaten van Norris en Ricciardo waren voldoende voor de vierde positie. Wel werd een droogte van bijna negen jaar doorbroken met de overwinning van Ricciardo in de Grand Prix van Italië. Door de tweede plek van Norris was McLaren het enige team dat in 2021 een dubbelzege boekte. Dit jaar hoopt het team die laatste stap richting de top te maken en houdt daarbij dus vast aan dezelfde coureurs als vorig jaar. Ricciardo begint aan zijn tweede jaar bij McLaren, voor Norris wordt het zijn vierde F1-seizoen in Britse dienst.

De teampresentatie van McLaren Racing begint om 20.00 uur Nederlandse tijd en is via bovenstaande livestream te volgen.