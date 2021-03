LIVE: Volg hier de presentatie van het nieuwe Alpine F1 Team

Jarenlang kwam de formatie uit Enstone onder de Renault-vlag in actie, maar voor 2021 heeft men het over een andere boeg gegooid. De sportieve tak van het Franse merk wordt ondergebracht bij Alpine en daardoor is het Formule 1-team onder de vlag van het sportieve merk een feit. Het was overigens niet de enige verandering bij het team.

Teambaas Cyril Abiteboul werd uit zijn functie ontheven en is dus weg bij Alpine F1. Hij wordt vervangen door twee mannen. Laurent Rossi is de nieuwe CEO en daarmee de voorman van het team. Alpine trok daarnaast Davide Brivio aan als 'racing director', hij was tot dit seizoen actief bij het MotoGP-team van Suzuki.

Vanaf 16.00 uur Nederlandse tijd is de teampresentatie van Alpine hier te volgen. Fernando Alonso is de grote afwezige tijdens die presentatie. Hij is nog herstellende nadat hij vorige maand aangereden werd tijdens een fietstocht.

Edit: Kort na de presentatie heeft Alpine F1 Team de video verwijderd van haar YouTube-kanaal. De stream van de presentatie werd geplaagd door haperingen, dit is naar verwachting de reden dat het evenement direct van YouTube verwijderd is.