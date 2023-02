Na jaren van succes moest Mercedes in 2022 toezien dat de hoofdprijzen ver buiten bereik bleven. De W13 bleek een wispelturige bolide met de nodige potentie, die er aanvankelijk niet uit kwam vanwege forse problemen met porpoising en bouncing. Toen dat was opgelost, bleek dat de W13 met name goed uit de voeten kon op circuits waar veel downforce nodig was. Op andere circuits bleek dat de bolide te veel luchtweerstand had, waardoor het team tekort kwam qua topsnelheid en vaak geen rol van betekenis kon spelen in de strijd om de overwinningen. Het aantal zeges bleef dan ook beperkt tot één, want de voorlaatste race van het seizoen in Brazilië werd gewonnen door George Russell.

Russell stapte in 2022 voor het eerst in bij Mercedes, nadat hij als juniorrijder van de fabrikant al drie seizoenen ervaring mocht opdoen bij Williams. Dit jaar komt de coureur uit King's Lynn opnieuw in actie voor het Duitse team, dat de W14 heeft ontwikkeld voor het F1-seizoen 2023. Opnieuw deelt Russell de garage met Lewis Hamilton, de man die hij vorig jaar nog wist te verslaan in het eerste jaar van hun samenwerking. Met name in de eerste fase van het seizoen presteerde Russell toentertijd beter dan Hamilton, die zich vol overgave op het oplossen van de problemen met porpoising en bouncing stortte. De zevenvoudig wereldkampioen zag zijn kansen op een achtste wereldtitel daardoor al snel verdwijnen. Uiteindelijk zou 2022 ook het eerste F1-seizoen worden waarin de Brit geen enkele pole-position of overwinning boekte.

De teller gaat begin 2023 echter weer terug naar nul en dat houdt in dat Hamilton dus weer vol voor zijn achtste wereldtitel kan gaan. Tegelijkertijd aast Russell op meer overwinningen en zijn eerste wereldtitel, die hij met de W14 hoopt te behalen. Het nieuwe strijdwapen van de Zilverpijlen wordt woensdag vanaf 10.15 uur onthuld op het circuit in Silverstone. De presentatie is live te volgen via bovenstaande livestream. Later op de dag komt de W14 meteen ook in actie voor een shakedown, daarna blikken Bjorn Smit en Ronald Vording in een nieuwe F1-update terug op de presentatie van Mercedes.