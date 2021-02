LIVE: McLaren presenteert nieuwe auto voor Formule 1-seizoen 2021

McLaren bijt het spits af met de eerste teampresentatie voorafgaand aan het nieuwe seizoen. Het belooft meteen een interessante presentatie te worden. Waar de meeste teams puur voortborduren op de in 2020 ingeslagen weg, valt er bij McLaren wel degelijk een significante verandering te bespeuren. De Renault-motor is ingeruild voor de dominant geachte krachtbron van Mercedes. Een oude (en ook succesvolle) alliantie wordt daarmee nieuw leven ingeblazen. De negatieve keerzijde is dat McLaren beide tokens aan deze motorwissel heeft verbruikt en verder geen grote ingrepen heeft mogen uitvoeren in de afgelopen wintermaanden.

Desondanks is het team uit Woking hoopvol gestemd over de nieuwe campagne. Dat komt naast de overstap op Mercedes-motoren ook door de komst van een erkende racewinnaar: Daniel Ricciardo. De Australiër komt over van Renault en wordt bij deze 'launch' vanuit het McLaren Technology Centre officieel gepresenteerd als McLaren-coureur. De zevenvoudig Grand Prix-winaar fungeert dit seizoen als teamgenoot van Lando Norris, die zijn derde F1-seizoen ingaat. "We hebben een buitengewoon interessante line-up met twee geweldige coureurs en ook twee bijzondere karakters naast de baan", prijst McLaren CEO Zak Brown zich gelukkig. Beide heren worden in de prestatie eerst voorgesteld en kort aan de tand gevoeld, alvorens het doek van de MCL35M - het nieuwe strijdwapen voor 2021 - wordt getrokken.

Kijk vanaf 20.00 uur Nederlandse tijd naar de bovenstaande livestream om niets van de McLaren-presentatie te missen.