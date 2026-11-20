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2026 Formule 1 GP van Las Vegas

18 nov 2026 tot 21 nov 2026

| Streets of Las Vegas, US

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Formule 1 GP van Las Vegas

F1 GP van Las Vegas: Volg de tweede vrije training vanuit Las Vegas met live-timing

Nieuws over de FP2-sessie van de Formule 1 in Las Vegas

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00:17

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Dat was het van onze kant - bedankt voor het volgen, en we zijn er morgen weer bij voor VT3 en de kwalificatie in Las Vegas.

Geniet van de rest van je dag, en tot dan!

00:16

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Formula 1

Both the wet and intermediate tyre was used around the slippery Las Vegas GP street track in second practice

00:14

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FP2 results

All Stats

Cla Driver # Chassis Engine Laps Time Interval Tyres km/h 1

G. Russell Mercedes

63 Mercedes Mercedes 23

1'47.272

I 208.102 2

P. Gasly Alpine

10 Alpine Mercedes 16

+0.071

1'47.343

0.071 I 207.965 3

C. Leclerc Ferrari

16 Ferrari Ferrari 28

+0.333

1'47.605

0.262 I 207.458 4

I. Hadjar Red Bull Racing

6 Red Bull Red Bull 20

+1.135

1'48.407

0.802 I 205.923 5

O. Piastri McLaren

81 McLaren Mercedes 24

+1.181

1'48.453

0.046 I 205.836 6

L. Hamilton Ferrari

44 Ferrari Ferrari 26

+1.211

1'48.483

0.030 I 205.779 7

L. Norris McLaren

1 McLaren Mercedes 22

+1.565

1'48.837

0.354 I 205.110 8

A. Antonelli Mercedes

12 Mercedes Mercedes 23

+1.771

1'49.043

0.206 I 204.722 9

F. Colapinto Alpine

43 Alpine Mercedes 15

+1.957

1'49.229

0.186 I 204.374 10

F. Alonso Aston Martin Racing

14 Aston Martin Honda 21

+1.959

1'49.231

0.002 I 204.370 11

L. Stroll Aston Martin Racing

18 Aston Martin Honda 23

+2.510

1'49.782

0.551 I 203.344 12

A. Albon Williams

23 Williams Mercedes 23

+2.557

1'49.829

0.047 I 203.257 13

M. Verstappen Red Bull Racing

3 Red Bull Red Bull 9

+2.869

1'50.141

0.312 I 202.682 14

S. Perez Cadillac F1 Team

11 Cadillac Ferrari 17

+3.159

1'50.431

0.290 I 202.149 15

O. Bearman Haas F1 Team

87 Haas Ferrari 22

+3.427

1'50.699

0.268 I 201.660 16

L. Lawson Racing Bulls

30 RB Red Bull 12

+3.737

1'51.009

0.310 I 201.097 17

A. Lindblad Racing Bulls

41 RB Red Bull 13

+3.876

1'51.148

0.139 I 200.845 18

C. Sainz Williams

55 Williams Mercedes 11

+4.299

1'51.571

0.423 I 200.084 19

N. Hulkenberg Audi

27 Audi Audi 16

+4.535

1'51.807

0.236 I 199.661 20

G. Bortoleto Audi

5 Audi Audi 15

+5.053

1'52.325

0.518 I 198.741 21

V. Bottas Cadillac F1 Team

77 Cadillac Ferrari 14

+5.522

1'52.794

0.469 I 197.914 22

R. Camara Haas F1 Team

51 Haas Ferrari 20

+6.317

1'53.589

0.795 I 196.529 View full results

00:03

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O, Russell vindt zijn weg naar de eerste plaats met een 1m47.272s, dus de Mercedes-coureur heeft enige mate van comfort gevonden. Gasly noteert vervolgens de snelste eerste sector en komt tot een ronde die 0.071s langzamer is dan Russell, nadat hij wat weggleed in bocht 7.

"Deze auto is niet goed, hetzelfde probleem als in Brazilië," meldt Verstappen, terwijl de Nederlander de sessie als 13e afsluit.

Zwart-wit geblokte vlag

00:01

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Hadjar komt Bearman tegen richting bocht 14, die de Red Bull-coureur ophoudt - Hadjar zit daar in een snelle ronde. "Bearman is volledig de weg kwijt", zegt Hadjar. Engineer Richard Wood is het ermee eens dat de Haas-coureur "lag te slapen".

Hamilton schuift op naar de derde plaats, terwijl Verstappen nu naar de 10e plaats gaat.

Laatste kans terwijl de zwart-wit geblokte vlag valt.

23:57

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Verstappen meldt dat hij geen vermogen heeft, waarop Tom Hart zegt dat de motor gewoon aan het opwarmen is. "Dit is niet normaal", reageert hij, duidelijk zonder ooit het genoegen te hebben gehad om in de winter een Renault Clio Mark 2 aan de praat te krijgen.

Groene vlag

23:54

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De sessie is weer hervat na een korte onderbreking vanwege een tas. Gasly, Antonelli en Lindblad gaan de baan op. Iedereen op intermediates, ook Verstappen, die voor het eerst in een tijdje weer naar buiten is gegaan.

23:53

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"Laat me weten wat je van de baancondities vindt," vraagt Marcus Dudley aan Russell. "Als je het over slicks hebt: echt niet, Jose," komt het antwoord.

Dus dat is een nee tegen slicks, dan?

23:52

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Het lijkt op zo’n luchtkussenverpakking, waar Stroll vol doorheen reed. Is er iemand in de buurt aan het verhuizen?

Hoe dan ook, dat verdwaalde stuk plastic rommel heeft de onderbreking veroorzaakt. Nog een reden om je plasticgebruik te verminderen.

Rode vlag

23:50

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We hebben een rode vlag voor... iets. Er rolde iets over de baan op het rechte stuk aan de achterkant, dus misschien was het dat.

Stopwatch

23:46

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Eerste streepje voor de problemen met de naderingssnelheid - Hamilton komt Bottas tegen, wat zijn ronde schaadt.

Norris is teruggekeerd op de baan en heeft een ronde gereden op 0.364s van Leclercs nieuwste richttijd - een 1m48.473s. Piastri is opgeklommen naar de derde plek.

Sterker nog, vergeet dat maar - Hadjar rijdt een 1m48.407s en gaat naar de top, maar ook dat kunnen we alweer doorstrepen want Leclerc noteert een 1m47.605s.

23:42

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Bortoleto onderstreept de keuze om op intermediates te blijven met een uitstapje in bocht 12, en dat is waarschijnlijk waar de baan het natst is.

Hamilton ging naar P2 in zijn laatste ronde, op 0,096s van de huidige richttijd van zijn teamgenoot.

23:40

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Leclerc noteert een 1m49.166s en gaat met 1,7s naar de top. Sainz krijgt een "kritiek bericht" en de opdracht om naar binnen te komen.

Er begint een duidelijke droge lijn te ontstaan, en Leclerc zegt dat het dicht bij slicks zit, maar in het laatste deel van de ronde is het nog steeds vochtig.

23:38

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Hadjar noteerde een snelste eerste sector, maar hij heeft zijn ronde afgebroken. Gasly ging eraf in bocht 7, dus misschien deed de andere Fransman hetzelfde.

Alonso haalde een Alpine in en schoot meteen van de baan in bocht 12.

23:37

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"De wind is flink aangetrokken," krijgt Antonelli te horen. Hij is binnengekomen, net als de McLarens.

Het Racing Bulls-duo reed één ronde op intermediates en is sindsdien binnengekomen; Verstappen heeft nog steeds geen tijd achter zijn naam en staat nog steeds in de garage.

Hamilton klimt naar de vierde plek, terwijl Albon zesde wordt met een paarse laatste sector...die Sainz vervolgens afpakt terwijl hij naar de vijfde plek gaat. Williams kwalificeerde zich hier in 2023 erg goed, met een lock-out van de derde startrij.

23:31

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Laat maar: Norris breekt die ronde af nadat hij eraf gaat in bocht 7. Nog een paar replays van missers in bocht 1 - Bortoleto gaat daar ook de uitloopstrook in.

Piastri verbetert, blijft tweede, maar hij zit 0.552s achter de tijd van Norris. Leclerc zet daarna exact dezelfde rondetijd neer als de Australiër.

23:29

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Norris had wel een lock-up in bocht 1 bij zijn volgende poging, maar hij verbetert opnieuw nadat hij dat van zich af heeft geschud.

Verstappen zit niet in de auto, dus hij heeft duidelijk geen interesse om in de regen rond te rijden.

23:27

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Piastri en Russell zetten hun eerste ronden op intermediates neer, terwijl Norris nog meer tijd blijft vinden nu de baan wat opdroogt. Inderdaad, het is een 1m50.930s voor de vertrekkende kampioen.

Je ziet dat de coureurs nu hun voet erin houden door bocht 17, dus de omstandigheden zijn duidelijk beter.

23:23

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En dat is nu een 1m52.432s voor Norris, die daar tijd vindt. Piastri heeft wat meer moeite met zijn eerste ronde op de inters.

Camara rijdt op de wets - de rookie zou binnenkort maar wat graag een droge sessie willen!

Stopwatch

23:21

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Norris gaat naar de snelste tijd met een 1m54.615s op intermediates, en Piastri staat nu op het punt om een ronde op dezelfde band aan te zetten. Hij houdt de auto op de baan in bocht 1, terwijl hij wijd gaat.

Breaking news

23:21

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Piastri, Antonelli en Bearman nemen voor deze ronde nieuwe motoren - en Bearman wisselt nog een paar andere componenten, dus dat wordt waarschijnlijk een start achteraan de grid voor hem.

Antonelli krijgt voor zondag slechts een gridstraf van vijf plaatsen, waar hij zich ook kwalificeert, omdat het zijn zesde ICE wordt en niet zijn vijfde.

23:18

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Piastri verbetert naar 1m55.469s, terwijl zijn teamgenoot binnenkomt en een set intermediates laat monteren.

Leclerc rijdt een paarse sectoren en zet een 1m54.894s neer.

23:14

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Hamilton keert terug naar de tweede plek, op 0.167s van de tijd van Piastri. Norris laat het gas los bij de laatste knik en zet een 1m55.842s neer.

Antonelli klimt naar de vierde plek, terwijl Leclerc bij het uitkomen van bocht 16 heel dicht langs de muur danst en naar de derde plek gaat.

23:13

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Piastri zet een 1m58.484 neer, waarna Leclerc een 1m58.060 noteert. Norris schiet van de baan in bocht 14 en draait zijn auto rond om weer door te gaan. Verstappen gaat naast de baan in bocht 7.

Het draait op dit circuit allemaal om het opwarmen van de banden, nat of droog; er is zo weinig grip en het is zo lastig om temperatuur in de banden te krijgen dat een paar graden dichter bij het bandenvenster enorm veel rondetijd oplevert.

Piastri verbetert zich vervolgens naar een 1m57.010.

23:10

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De regenband lijkt dus de juiste band te zijn, en Norris krijgt te horen dat er mogelijk meer regen valt - dus McLaren blijft voorlopig op de band met de blauwe wang.

Hamilton gaat naar P2 met een ronde, en Stroll naar P3, terwijl Leclerc nu tijd vindt nu de banden wat warmer zijn.

23:08

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Norris rijdt een 1.59.530 en brengt ons onder de grens van 120 seconden.

Inderdaad, Alonso kreeg niet genoeg remkracht voor bocht 5 en schoot tot op een haar van de vangrail. Hij wist net op tijd te stoppen.

23:07

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Onze eerste echte getimede ronde van de dag! Piastri noteert een 2m02.786s. Leclerc gaat 0.304s sneller, wat eigenlijk niets zegt.

We hebben een gele vlag - Alonso ging van de baan, maar hij is weer op weg.

23:05

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"Ja, ze zijn oké, niet te veel water. Moeilijk in te schatten; het is behoorlijk koud, maar het zit dicht tegen een inter aan", meldt Piastri.

Russell zegt tegen zijn team dat ze de inters klaar moeten leggen.

23:04

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Ja, het is een stuk droger bij bocht 12, dus verwacht niet dat we de regenbanden nog lang zien. Piastri, Lawson en Leclerc gaan de baan op.

Eerder was het Sedgemoor Splash in de bocht voor het achterste rechte stuk, toegegeven een nicheverwijzing naar een waterpark in Somerset dat al een tijdje niet meer bestaat...

23:01

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Lindblad komt inderdaad naar buiten op die full wet. Als de plassen weg zijn (en er lag bijna een oceaan in bocht 12), dan kan het snel tijd zijn voor intermediates.

Groen licht

23:01

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VT2 begint

Niemand verlaat dus meteen de pitlane, maar we zijn onderweg. Verwacht straks een rustig rondje uit de pits, vermoedelijk op regenbanden voor een eerste verkenning van de baan.

23:00

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We zien hoe Lando Norris rustig in de auto stapt, en dat is al meer dan gezegd kan worden van VT2 - McLaren kwam tijdens VT1 de pits niet uit, net als Racing Bulls. Alle anderen (behalve Stroll) reden minstens één ronde, puur om te controleren of de auto's werkten.

22:57

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De F1-titelsequentie is binnen, dus dat betekent dat VT2 op het punt staat te beginnen! De regen is gestopt, dat is goed, maar het circuit moet misschien nog wat opdrogen voordat we aan de betekenisvolle runs van het weekend beginnen.

Lewis Hamilton, Fernando Alonso en Ollie Bearman zitten weer in hun auto's nadat ze hun stoeltje hadden afgestaan voor een VT1 die - laten we eerlijk zijn - een prima sessie was om over te slaan.

22:51

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Autosport Awards

Voting for this season’s Autosport Awards gives fans the chance to highlight the best across motorsport

22:45

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Lees ook:

22:39

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Cadillac wacht tot 2030 met de onthulling van de eigen motor

Toen Cadillac toetrad tot de F1, was het plan om een eigen fabrieksteam te worden - met een periode van drie jaar met Ferrari-power terwijl het de eigen motorfaciliteiten opbouwde.

Maar met een geplande overstap naar V8's in 2030 zegt Cadillac nu dat het dat extra jaar wacht in plaats van een V6 te ontwikkelen voor slechts één seizoen. Met een geplande 2,1-liter V8 betekent dit dat het veel van de oorspronkelijke ontwerpen van de cilinder en verbrandingskamer van de huidige power unit-specificatie kan behouden.

"Gedurende een bepaalde periode werken we aan beide," bevestigt Cadillac-CEO Dan Towriss. "Ze hebben dus al een V6-basis om op voort te bouwen en werken toe naar de V8. Er zijn nu een aantal ontwerpen in ontwikkeling. Er is dus een heel goede basis voor wat we proberen te bouwen en de richting die we opgaan.

"We blijven tot en met '29 klant van Ferrari en brengen de Cadillac-power unit in 2030 met de V8 online."

Sergio Perez, Cadillac Racing

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

22:31

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Verslag VT1

Formula 1

With steady rainfall turning the Las Vegas Grand Prix track into an ice rink, no meaningful running was completed during the first session of Formula 1 free practice.

22:31

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VT2 in Las Vegas komt eraan!

En we zijn terug! Welkom bij onze verslaggeving van VT2, die waarschijnlijk midden in de nacht tot je komt - tenzij je toevallig in Oceanië bent, waar het op een veel beschaafder tijdstip is.

We zijn er om je mee te nemen door de tweede vrije training van de dag... hoewel je niets hebt gemist als je er niet bij was voor VT1!

Pierre Gasly, Alpine

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Paginering

1

Door: Jake Boxall-Legge

Gepubliceerd: 20 nov 2026, 05:17

Ronde:

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