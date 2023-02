Aston Martin is het zevende team dat de teampresentatie houdt en heeft aangegeven dat het bij de presentatie ook de daadwerkelijke auto toont. Lang niet alle teams hebben dat de afgelopen dagen gedaan, al zijn in navolging van de presentaties ook de eerste meters gemaakt met de nieuwe wagens. Zodoende komt er mondjesmaat meer info over de creaties die de teams dit seizoen meebrengen naar de Formule 1-circuits.

Aston Martin heeft vorig jaar afscheid genomen van Sebastian Vettel, maar heeft er met Fernando Alonso een tweevoudig wereldkampioen voor teruggekregen. De Spanjaard verliet Alpine voor nóg een avontuur bij een andere constructeur. Alonso heeft inmiddels de 41-jarige leeftijd bereikt, maar er zit nog niet bepaald sleet op bij de coureur uit Oviedo. In 2023 moet hij Aston Martin naar een nieuw niveau loodsen.

Lance Stroll is zijn teamgenoot. De Canadees begint aan zijn zevende seizoen in de hoogste klasse en werkte in 2022 zijn minste seizoen af in dienst van zijn vaders renstal. Hij scoorde slechts achttien WK-punten hetgeen hem naar de vijftiende plek in het kampioenschap bracht. Zijn oude teamgenoot Vettel kwam daarentegen tot 37 WK-punten.

De toekomst moet uitwijzen of Stroll erin slaagt om zich aan zijn ervaren teamgenoot op te trekken. Alonso scoorde recent in ieder geval punten door te stellen dat hij in Stroll een ‘toekomstige wereldkampioen’ ziet. Aston Martin investeert flink in de toekomst met de bouw van een nieuwe fabriek tegenover het circuit van Silverstone. Het team geeft maandag een inkijkje in de bouw van de nieuwe faciliteit.

De livestream van de Aston Martin-teampresentatie begint om 20.00 uur Nederlandse tijd en is bovenaan deze pagina te zien.