Kijk terug: Alpine toont als laatste F1-team auto voor 2023

Op Alpine na hebben alle andere Formule 1-teams al laten zien met welke auto ze komend jaar in actie komen, al hield Red Bull Racing het in New York bij de livery. Het is nu dus de beurt dus aan Alpine. Zij willen met de nieuwe A523 verder bouwen op de solide basis van zijn voorganger. Hoewel er met de auto zelf weinig mis was, liet de betrouwbaarheid van de Renault-power unit nog wel wat te wensen over. Ocon en met name Fernando Alonso parkeerden hun wagens in 2022 geregeld met pech langs de baan. Met alle doorgevoerde verbeteringen gaat de Spanjaard in ieder geval niet werken. Hij is per 2023 Aston Martin-coureur en bij Alpine opgevolgd door niemand minder dan Pierre Gasly.

De Fransman heeft AlphaTauri en daarmee ook de Red Bull-familie vaarwel gezegd. Gasly vindt het tijd voor een volgende stap, eentje die hij bij zijn vorige werkgever op zijn vroegst pas na 2024 zou kunnen gaan maken. Daar wilde hij niet op wachten. Alpine kwam door het vertrek van Alonso en het verliezen van Oscar Piastri bij Gasly uit. Hij vormt komend F1-seizoen samen met Ocon de line-up in Enstone. Dit betekent dat het Franse merk, dat wel in Groot-Brittannië het hoofdkwartier heeft staan, over een geheel Franse bezetting beschikt.

Alpine heeft in 2023 maar een doel voor ogen en dat is de top-drie binnendringen. Ondanks alle pech vorig jaar eindigde de renstal toch als vierde in het constructeurskampioenschap, maar werd het wel op de hielen gezeten door McLaren. Dat team gaf zelf toe dat Alpine toch echt een maatje te groot was, maar toch bleven de gaten klein. Dat moet dit jaar anders. Aan de betrouwbaarheid van de krachtbron is hard gewerkt en ook aan de buitenkant zal het nodige veranderd zijn. Wil je niets missen van de presentatie? Geen nood. Via de livestream bovenaan aan de pagina zie jij als eerste de nieuwe A523!