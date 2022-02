Woensdag raken de voorbereidingen op het nieuwe Formule 1-seizoen 2022 in een stroomversnelling met de eerste dag van de wintertest in Barcelona. In de aanloop naar die test hebben acht teams reeds hun strijdwapen gepresenteerd, terwijl Alfa Romeo ondanks een latere presentatiedatum al met de nieuwe C42 in actie is gekomen. Het enige team dat nog niets heeft laten zien van de auto voor 2022, is het Franse Alpine. Maandagavond brengt het team daar verandering in door de gloednieuwe A522 voor te stellen aan het publiek.

Afgelopen jaar reed het fabrieksteam van Renault voor het eerst onder de naam Alpine F1 Team mee in de Formule 1. Die verandering past binnen de nieuwe strategie die de Renault Group erop nahoudt, waarbij alle race-activiteiten onder de naam Alpine worden ondergebracht. Met de A521 kwam de renstal tot de vijfde plaats in het kampioenschap voor constructeurs, mede dankzij de onverwachte eerste F1-overwinning van Esteban Ocon in Hongarije. Later in het seizoen wist Fernando Alonso het podium te halen in de eerste Grand Prix van Qatar.

Daar waar Alpine voor 2022 een geheel nieuwe F1-auto heeft moeten ontwikkelen, is er op het rijdersfront juist stabiliteit. Net als afgelopen seizoen zijn Ocon en Alonso de coureurs van dienst. Voor Ocon is 2022 het derde opeenvolgende jaar dat hij in actie komt voor Alpine, terwijl Alonso aan zijn tweede seizoen bij het team begint. Het is voor de Spanjaard zijn derde periode in Franse dienst, nadat hij eerder tussen 2003 en 2006 en in 2008 en 2009 voor het toenmalige Renault reed. In zijn eerste periode bij het team pakte Alonso in 2005 en 2006 de wereldtitel.

De onthulling van de nieuwe A522 van Alpine is vanaf 18.30 uur live te volgen via de stream bovenaan deze pagina.