Kijk terug: AlphaTauri trekt doek van F1-livery Nyck de Vries voor 2023

De meeste Formule 1-teams kiezen ervoor om hun nieuwe bolide voor 2023 doordeweeks te presenteren, maar AlphaTauri gooit het over een andere boeg. Het team, vernoemd naar het kledingmerk van Red Bull, heeft namelijk zaterdag 11 februari uitgekozen om de nieuwe livery te presenteren. Dat doet men net als zusterteam Red Bull Racing in New York. Daar waar de keuze van het Oostenrijkse team te verklaren was door titelsponsor Oracle en de aangekondigde samenwerking met Ford, is AlphaTauri om een heel andere reden naar de Verenigde Staten afgereisd: de New York Fashion Week. De onthulling van de nieuwe kleurstelling valt samen met de presentatie van de nieuwe herfst- en wintercollectie van AlphaTauri voor 2023-2024.

De onthulling van de herfst- en wintercollectie én de nieuwe F1-livery van AlphaTauri begint zaterdag om 17.30 uur lokale tijd, in Nederland is het dan 23.30 uur. Het Italiaanse Formule 1-team geeft daarmee een eerste glimp van wat de fans in 2023 te wachten staan, maar de AT04 zelf laat nog even op zich wachten. Yuki Tsunoda en nieuwkomer Nyck de Vries moeten dus nog even in de wachtkamer plaatsnemen voordat zij hun nieuwe kantoor voor het aankomende seizoen echt kunnen aanschouwen. Tsunoda begint dit jaar aan zijn derde seizoen in de Formule 1 en tevens zijn derde jaar in dienst van AlphaTauri. De afgelopen twee jaar kon hij nog leren aan de zijde van de meer ervaren teamgenoot Pierre Gasly, maar de Fransman is naar Alpine vertrokken. Zijn plek wordt ingenomen door De Vries, de Formule E-wereldkampioen van 2020-2021 die vorig jaar nog reservecoureur was bij Mercedes. Tijdens de GP van Italië mocht hij zijn F1-debuut al maken als vervanger van de zieke Alexander Albon. Namens Williams pakte hij toen meteen twee punten, waarmee hij zich definitief in de kijker reed bij AlphaTauri.

De onthulling van de livery van AlphaTauri voor 2023 begint zaterdagavond om 23.30 uur en is te volgen via de livestream bovenaan deze pagina. De volgende dag komt er een nieuwe F1-update op deze site en ons YouTube-kanaal, waarin Ronald Vording en Niels Dijksterhuis de presentatie bespreken.