Lionel Messi verslaat Max Verstappen voor Laureus Award

In februari werd bekendgemaakt dat Max Verstappen opnieuw in de race was voor de Laureus World Sports Award. De Nederlander, die de award in 2022 nog won, nam het op tegen grote sporters als tennisser Rafael Nadal, NBA-speler Stephen Curry en de voetballers Kylian Mbappé en Lionel Messi.

Afgelopen maandag verzamelde een groot gedeelte van de sportwereld zich in de Franse hoofdstad Parijs voor de uitreiking van de prijs. Messi werd uiteindelijk uitgeroepen tot sportman van het jaar. De 35-jarige Argentijn had afgelopen december een belangrijk aandeel in het behalen van de wereldtitel tijdens het WK-voetbal in Qatar. Het Argentijnse elftal werd uitgeroepen tot team van het jaar. "Ik heb mijn droom vervuld door de wereldbeker te winnen. Het is een droom die door alle Argentijnen werd gedeeld, daarom zijn de ze prijzen voor heel Argentinië", aldus Messi.

Verstappen ontving vorig jaar de award na het behalen van zijn eerste Formule 1-titel in 2021. Eind dat seizoen versloeg hij Mercedes-coureur Lewis Hamilton in een zinderende, maar toch controversiële slotfase van de Grand Prix in Abu Dhabi. Naast Verstappen waren er ook nog andere Nederlanders genomineerd. Wielrenster Annemiek van Vleuten maakte kans om de prijs voor comeback van het jaar, al ging die prijs naar voetballer Christian Eriksen. De Deen kreeg op het EK in 2021 een hartstilstand, maar stond afgelopen december wel weer op het veld in Qatar. Rolstoeltennisster Diede de Groot was genomineerd voor gehandicapte sporter van het jaar, maar won deze niet.