Aanbevolen voor jou

Lindblad verklaart lastig weekend: "Safety car hielp strategie niet"

Formule 1
GP van China
Lindblad verklaart lastig weekend: "Safety car hielp strategie niet"

Rocco Coronel sluit E4 Winter Championship af met twee podiums

Formulewagens: overig
Rocco Coronel sluit E4 Winter Championship af met twee podiums

Is het terecht dat andere raceklassen slaatje willen slaan uit kritiek op F1?

Formule 1
GP van China
Is het terecht dat andere raceklassen slaatje willen slaan uit kritiek op F1?

Antonelli reageert op opmerkelijk moment tijdens F1-podium China

Formule 1
GP van China
Antonelli reageert op opmerkelijk moment tijdens F1-podium China

René Lammers pakt podiums en rookietitel in E3 Winter Championship

Eurocup-3
René Lammers pakt podiums en rookietitel in E3 Winter Championship

Ferrari ziet strengere controle compressieratio niet als 'enorme gamechanger'

Formule 1
GP van China
Ferrari ziet strengere controle compressieratio niet als 'enorme gamechanger'

Italië en Formule 1 feliciteren Antonelli met eerste Grand Prix-zege

Formule 1
GP van China
Italië en Formule 1 feliciteren Antonelli met eerste Grand Prix-zege

BMW maakt 1 aprilgrap werkelijkheid met M3 GT3 Touring voor 24 uur van de Nürburgring

VLN
BMW maakt 1 aprilgrap werkelijkheid met M3 GT3 Touring voor 24 uur van de Nürburgring
Formule 1 GP van China

Lindblad verklaart lastig weekend: "Safety car hielp strategie niet"

Arvid Lindblad kijkt met gemengde gevoelens terug op het raceweekend waarin hij met een alternatieve strategie moest rijden.

Jules de Graaf
Jules de Graaf
Gepubliceerd:
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Foto door: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

De enige rookie van 2026, Arvid Lindblad, startte de race op de harde band en moest daardoor een lange stint afleggen, wat hem uiteindelijk veel tijd kostte. "De start was eigenlijk best goed", blikt Lindblad terug. "Ik maakte in de eerste ronde een paar plekken goed. Helaas viel de timing van de safety car niet echt in ons voordeel wat betreft de strategie."

Volgens de Racing Bulls-junior was het op dat moment niet mogelijk om naar een andere band te wisselen. "Er waren nog te veel ronden te gaan, dus we waren gedwongen om buiten te blijven. Daarna kwam er geen moment meer om onder een neutralisatie te stoppen, waardoor we uiteindelijk veel tijd verloren." 

Lange stint op harde banden

De lange eerste stint maakt de race extra lastig voor de jonge coureur. In de beginfase liep hij bovendien schade op aan zijn banden, waardoor het tempo verder onder druk kwam te staan. 

Lees ook:

"Het was niet de makkelijkste stint", legt Lindblad uit. "Ik beschadigde de banden een beetje in de eerste paar ronden. Daardoor werd de stint erg lang en moest ik de banden enorm managen. Ik had het vooral in het midden van de race erg lastig, toen iedereen om me heen inmiddels op nieuwe banden zat." 

Een stijle leercurve

In de openingsfase was er ook nog een spannend moment met zijn teamgenoot, waarbij over de boordradio frustratie te horen was nadat Lindblad een inhaalpoging deed. Toch kreeg Lindblad daar weinig van mee, vertelde hij. "Ik was gewoon bezig met het racen. Ik had dit weekend wat moeite met de remzones en met de gebruikte banden maakte ik een fout."

Voor Lindblad, die nog maar aan het begin van zijn carrière staat, zijn de eerste raceweekenden vooral leerzaam geweest. De stap vanuit de juniorcategorieën is volgens hem groot. "Het is op bijna alle vlakken een grote stap", aldus de Brit. "Australië ging goed en daar voelde ik me comfortabel. Dit weekend was lastiger omdat het een nieuw circuit was, met een ander format en problemen in de trainingen."

Een spannend moment in de openingsfase met teamgenoot Liam Lawson.

Een spannend moment in de openingsfase met teamgenoot Liam Lawson. "Ik was gewoon bezig met racen"

Foto door: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Hij wijst onder meer op de beperkte rijtijd, waardoor het moeilijk was om het tempo op te bouwen. "We reden maar twee ronden in de eerste training en in de sprintrace moesten we vroeg stoppen. Daardoor stond ik eigenlijk het hele weekend een beetje op een achterstand."

Racen voelde natuurlijker

Wel merkte Lindblad dat het racen zelf natuurlijker aanvoelde dan tijdens het openingsweekend in Melbourne. "Ik denk dat het racen inderdaad wat normaler was. Er waren minder van die situaties waarbij je elkaar steeds weer terug passeert door het energiegebruik. Het voelde alsof er meer echte inhaalacties waren.”

Of dat ook zo blijft, moet volgens hem nog blijken. "Dit was een compleet ander circuit, dus we moeten bij de volgende races zien of dat hetzelfde blijft."

Lees meer:

Vorig artikel Is het terecht dat andere raceklassen slaatje willen slaan uit kritiek op F1?

Ocon biedt excuses aan Colapinto na botsing in Chinese GP

Formule 1
Formule 1
GP van China
Ocon biedt excuses aan Colapinto na botsing in Chinese GP

Gasly: Alpine heeft "veel meer performance" gevonden sinds Melbourne

Formule 1
Formule 1
GP van China
Gasly: Alpine heeft "veel meer performance" gevonden sinds Melbourne

Vijf jaar zonder Murray Walker, de stem van een F1-tijdperk

Formule 1
Formule 1
Vijf jaar zonder Murray Walker, de stem van een F1-tijdperk
Meer van
Liam Lawson

Pérez waarschuwt voor 'zware crash' door problemen bij F1-start

Formule 1
Formule 1
Pérez waarschuwt voor 'zware crash' door problemen bij F1-start

Lawson baalt van Pérez: "Vecht met mij alsof het om de titel gaat"

Formule 1
Formule 1
GP van Australië
Lawson baalt van Pérez: "Vecht met mij alsof het om de titel gaat"

VIDEO: Colapinto prijst zich gelukkig na vermijden startcrash met Lawson

Formule 1
Formule 1
GP van Australië
VIDEO: Colapinto prijst zich gelukkig na vermijden startcrash met Lawson
Meer van
Racing Bulls

Lindblad genoot van 'best bizarre' duels met Verstappen bij F1-debuut

Formule 1
Formule 1
GP van Australië
Lindblad genoot van 'best bizarre' duels met Verstappen bij F1-debuut

Het complete overzicht van de Formule 1-teams in 2026

Formule 1
Formule 1
GP van Australië
Het complete overzicht van de Formule 1-teams in 2026

Kalff benadrukt voordeel F1-rookie Lindblad: "Hij hoeft geen dingen af te leren"

Formule 1
Formule 1
Nieuws
Kalff benadrukt voordeel F1-rookie Lindblad: "Hij hoeft geen dingen af te leren"

Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van China

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van China
Door Erwin Jaeggi
Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van China

De les die Verstappen ook heeft geleerd: Antonelli benoemt voornaamste verbeterpunt

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van China
Door Ronald Vording
De les die Verstappen ook heeft geleerd: Antonelli benoemt voornaamste verbeterpunt

Max Verstappen in gesprek met FIA, maar is het mogelijk om jojo-racen in F1 te stoppen?

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van China
Door Ronald Vording
Max Verstappen in gesprek met FIA, maar is het mogelijk om jojo-racen in F1 te stoppen?

Column: Formule 1 liet bij eerste race van 2026 een grote kans liggen

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Australië
Door Erwin Jaeggi
Column: Formule 1 liet bij eerste race van 2026 een grote kans liggen
