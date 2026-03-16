De enige rookie van 2026, Arvid Lindblad, startte de race op de harde band en moest daardoor een lange stint afleggen, wat hem uiteindelijk veel tijd kostte. "De start was eigenlijk best goed", blikt Lindblad terug. "Ik maakte in de eerste ronde een paar plekken goed. Helaas viel de timing van de safety car niet echt in ons voordeel wat betreft de strategie."

Volgens de Racing Bulls-junior was het op dat moment niet mogelijk om naar een andere band te wisselen. "Er waren nog te veel ronden te gaan, dus we waren gedwongen om buiten te blijven. Daarna kwam er geen moment meer om onder een neutralisatie te stoppen, waardoor we uiteindelijk veel tijd verloren."

Lange stint op harde banden

De lange eerste stint maakt de race extra lastig voor de jonge coureur. In de beginfase liep hij bovendien schade op aan zijn banden, waardoor het tempo verder onder druk kwam te staan.

"Het was niet de makkelijkste stint", legt Lindblad uit. "Ik beschadigde de banden een beetje in de eerste paar ronden. Daardoor werd de stint erg lang en moest ik de banden enorm managen. Ik had het vooral in het midden van de race erg lastig, toen iedereen om me heen inmiddels op nieuwe banden zat."

Een stijle leercurve

In de openingsfase was er ook nog een spannend moment met zijn teamgenoot, waarbij over de boordradio frustratie te horen was nadat Lindblad een inhaalpoging deed. Toch kreeg Lindblad daar weinig van mee, vertelde hij. "Ik was gewoon bezig met het racen. Ik had dit weekend wat moeite met de remzones en met de gebruikte banden maakte ik een fout."

Voor Lindblad, die nog maar aan het begin van zijn carrière staat, zijn de eerste raceweekenden vooral leerzaam geweest. De stap vanuit de juniorcategorieën is volgens hem groot. "Het is op bijna alle vlakken een grote stap", aldus de Brit. "Australië ging goed en daar voelde ik me comfortabel. Dit weekend was lastiger omdat het een nieuw circuit was, met een ander format en problemen in de trainingen."

Een spannend moment in de openingsfase met teamgenoot Liam Lawson. "Ik was gewoon bezig met racen" Foto door: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Hij wijst onder meer op de beperkte rijtijd, waardoor het moeilijk was om het tempo op te bouwen. "We reden maar twee ronden in de eerste training en in de sprintrace moesten we vroeg stoppen. Daardoor stond ik eigenlijk het hele weekend een beetje op een achterstand."

Racen voelde natuurlijker

Wel merkte Lindblad dat het racen zelf natuurlijker aanvoelde dan tijdens het openingsweekend in Melbourne. "Ik denk dat het racen inderdaad wat normaler was. Er waren minder van die situaties waarbij je elkaar steeds weer terug passeert door het energiegebruik. Het voelde alsof er meer echte inhaalacties waren.”

Of dat ook zo blijft, moet volgens hem nog blijken. "Dit was een compleet ander circuit, dus we moeten bij de volgende races zien of dat hetzelfde blijft."