F1 kondigde woensdag de omzet en winst over het voorgaande kalenderjaar aan, alsmede een recordbedrag van 1,1 miljard dollar dat verdeeld werd over de tien teams. In de eerste periode na de overname van de F1 door Liberty Media zaten enkele teams nog in financieel noodweer. Zowel Force India en Williams overleefden deze periode enkel en alleen door het vinden van nieuwe eigenaren. Inmiddels ziet het plaatje er een stuk beter uit en stijgen de waardes van de teams tot recordhoogtes. De koningsklasse in de autosport is na de COVID-pandemie in een significante groei beland, waardoor het voor andere partijen aantrekkelijker dan ooit is om de F1 binnen te stappen.

Volgens CEO Greg Maffei heeft Liberty Media geprobeerd de mentaliteit binnen de sport aan te passen. “We hebben de mentaliteit van de NFL gekopieerd, waar wordt gesteld dat wij profiteren als iedereen profiteert”, vertelt Maffei in gesprek met Wall Street-analisten. “De teams strijden op zondag hard met elkaar, maar op maandag moeten we gezamenlijk denken over hoe we het algehele ecosysteem kunnen verbeteren. Om een gezonde competitie te hebben, is het van uiterst belang dat we gezonde teams hebben.”

Concorde Agreement 2026

In 2026 wordt een nieuwe Concorde Agreement ondertekend voor de daaropvolgende jaren. Maffei gelooft dat F1 een sterke positie heeft in de onderhandelingen. “Niet op een manier dat we alles gaan dicteren, maar een positie van waaruit we kunnen zeggen ‘wij zijn hier om extra waarde te creëren, waar jullie van zullen profiteren.’ Ons doel is om de waardes van alle teams enorm te laten groeien.”

CEO van de F1 Stefano Domenicalli herinnert men eraan dat teams voorheen overeind gehouden moesten worden door vooruitbetalingen van de F1. Nu is dat niet meer nodig, aangezien alle teams een gezonde boekhouding hebben. “Teams die het financieel goed doen hebben de mogelijkheid om te investeren in het gehele systeem en in hun strategie om fans en partners aan te trekken”, vertelt Dominicalli. “Dit heeft een indirect effect op de groei van de hele industrie.”