Liberty Media geeft toe dat kosten F1 Las Vegas stijgen

De Grand Prix van Las Vegas is uniek in zijn soort. Niet vanwege de lay-out of locatie, maar vanwege het feit dat er niet zoals gebruikelijk een promotor is ingestapt om de race te organiseren. In plaats daarvan organiseren en promoten Liberty Media en de Formule 1 zelf het evenement, in samenwerking met lokale ondernemingen en de autoriteiten van de entertainmenthoofdstad. Om het evenement mogelijk te maken heeft Liberty een stuk grond gekocht om een permanente paddock te bouwen, evenals een pitcomplex. De bouw hiervan moet wat versneld worden, aangezien de race al op 18 november - zaterdagavond in Nevada - plaatsvindt. Naast de kosten voor dit project ondervindt Liberty media nog meer uitdagingen, zoals het opnieuw asfalteren van de openbare wegen van de stad.

In gesprek met Wall Street-analisten laat Liberty-CEO Greg Maffei weten dat alle voorbereidingen 'op schema' liggen. "En ondanks de inflatoire kostendruk verwachten we geen verandering in de omzet- en winstgevendheidsaannames die we eerder hebben opgesteld. We verhogen de CapEx-schattingen voor de bouw van de paddock en het werk aan de weg. We blijven vertrouwen in het rendementsprofiel van dit ongelooflijke project, dat de extra kapitaalinvestering die we doen zal ondersteunen."

Liberty's chief financial officer Brian Wilding bevestigt dat de kosten hoger zijn dan de oorspronkelijke schattingen. "Ons paddockgebouw is nu voor 85 procent voltooid", geeft Wilding aan. "We verwachten dat de kapitaalinvesteringen betreffende Vegas, inclusief het paddockgebouw en de circuit gerelateerde kapitaalinvesteringen, rond de 400 miljoen dollar zullen liggen, waarvan ongeveer 155 miljoen dollar in de eerste helft van het jaar. Ons team heeft dit project binnen een kort tijdsbestek en in een inflatoire periode uitgevoerd. Een groot deel van onze kostenstijging is toe te schrijven aan circuit gerelateerde kosten die zijn gemaakt om tegemoet te komen aan de zorgen van de lokale gemeenschap, zoals het minimaliseren van de overlast voor bedrijven langs de Strip. We hebben ook geïnvesteerd in veiligheidsverbeteringen en uitgaven om de kwaliteit van de fanervaring te garanderen, met infrastructurele veranderingen om de zichtlijnen te verbeteren. We werken nauw samen met onze lokale partners in Vegas. De snelheid en efficiëntie waarmee we dit project hebben voltooid, getuigt van deze relaties."

Verzoeken en eisen

Renee Wilm, de juridische expert van Liberty die nu ook CEO is van het evenement in Las Vegas, gaf meer details over de problemen die naar voren zijn gekomen. "We kwamen voor wat uitdagingen te staan toen we asfalt en kabels onder de grond ontdekten die moesten worden aangepakt, er waren bovenleidingen die moesten worden verplaatst", legt Wilm uit. "Veel hiervan was het gevolg van de verzoeken en eerlijk gezegd ook de eisen van de lokale belanghebbenden toen we begonnen met het proces om de baan gereed te maken voor gebruik. We zijn ook geconfronteerd met een aantal extra verzoeken van de lokale belanghebbenden, zoals de casino's, rond een betere beveiliging en het openen en sluiten van de baan. Dit heeft geleid tot extra materiaal dat nodig was, evenals extra wegwerkzaamheden. Natuurlijk wordt het paddockgebouw razendsnel gebouwd in een inflatoire omgeving. Dus zoals je je kunt voorstellen, zijn er in dat opzicht ook wat extra kosten gemaakt."

Een positievere noot is dat Liberty manieren onderzoekt om inkomsten te genereren uit de pit- en paddockfaciliteiten - buiten het raceweekend om. "We hebben al inbounds ontvangen met aantrekkelijke economische voorwaarden voor het gebruik van het paddockgebouw in het komende jaar", zegt Maffei. "We kijken ernaar uit om deze commerciële plannen te delen zodra deze afgerond zijn."

Meer in 2024

Wilm onthult dat er veel interesse is in het mogelijke gebruik van de faciliteiten wanneer er geen Formule 1-race is. "We zijn nog maar net begonnen met het bekijken van wat er voor ons mogelijk is met het gebouw. We hebben al wat verzoeken gehad. Denk aan Super Bowl-feestjes, denk aan iets gerelateerd aan racen, misschien iets met karts of high-end supercars. Las Vegas is natuurlijk het congrescentrum van de wereld, dus er is veel interesse in ons state-of-the-art LEED [Leadership in Energy and Environmental Design] gecertificeerde gebouw. Veel van onze partners in het F1-ecosysteem zijn erg geïnteresseerd om het hele jaar met ons samen te werken. Ik kan alleen maar zeggen dat er de komende maanden nog veel meer zal volgen."

Maffei benadrukt bovendien dat de aanlooptijd naar de race in 2024 langer is dan dit jaar het geval is, waardoor er in het tweede jaar van deze race meer rondom het evenement zal gebeuren. "Er zullen mogelijkheden zijn, zowel rond de GP als daarbuiten wanneer we het tweede jaar ingaan. Het F1-team en Renee's team hebben dit razendsnel gerealiseerd en dat heeft waarschijnlijk tot hogere kosten geleid. En het heeft er ook toe geleid dat er kansen zijn die we niet hebben kunnen benutten, of het nu gaat om fanfestivals, sportevenementen of muziekevenementen. Dat zijn allemaal dingen die mogelijk kunnen groeien rond de tweede GP en daarna."