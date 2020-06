Liberty Media geeft Formule 1 financiële ademruimte

De nieuwe voorwaarden geven FOM wat ademruimte nu er door de coronacrisis nauwelijks nog inkomsten bij de organisatie binnenkomen.

Formula One Management heeft een doorlopend krediet van 500 miljoen dollar (445 miljoen euro) en een lening van 2,9 miljard dollar (2,58 miljard euro) uitstaan bij Liberty Media. Die leningen moeten uiteraard in de loop der jaren afgelost worden en daarvoor zijn in het verleden bepaalde voorwaarden opgesteld. Normaal zouden die voorwaarden geen probleem opleveren, maar door de coronaopandemie vallen de inkomsten van FOM tegen en kan de organisatie nog maar moeilijk aan de voorwaarden voldoen.

Moederbedrijf Liberty Media heeft nu besloten om de voorwaarden tot eind 2021 te versoepelen. In een begeleidend schrijven meldt het Amerikaanse bedrijf: “Mits de Formule 1 aan bepaalde aanvullende voorwaarden voldoet, zijn de financiële voorwaarden pas vanaf 1 januari 2022 weer van toepassing.”

Volgens FOM-directeur Chase Carey is de aanpassing van de voorwaarden een goede impuls voor de organisatie. “Deze nieuwe flexibiliteit in onze schuldvoorwaarden, samen met een sterke balans en voldoende liquiditeit, stelt ons in staat om deze moeilijke tijd te doorstaan.”

Met medewerking van Adam Cooper