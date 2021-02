Liberty Media “niet bezorgd” over financiële verliezen Formule 1

Maffei verwacht dat komend seizoen een herstel zal laten zien als de toeschouwers kunnen terugkeren naar de stadions en de F1-organisatie dus weer bij de lokale race-organisatoren kan aankloppen voor een afdracht van de recettes. Afgelopen seizoen droogden die inkomsten vrijwel helemaal op doordat er door de coronapandemie geen publiek bij (het merendeel van) de races aanwezig mocht zijn.

Gelukkig heeft Amerikaanse moederbedrijf van de Formule 1 diepe zakken, aldus Maffei. “Een van de dingen die deel uitmaken van de Liberty-groep is dat we de mogelijkheid hebben om hopelijk langer vooruit te kijken”, zei hij in gesprek met enkele analisten van de Amerikaanse beurs Wall Street. “De balans van de Formule 1 is erg, erg sterk en dus maak ik me niet echt zorgen over die balans.”

Overigens gaf Maffei toe dat het hoogst onzeker is dat de fans komend seizoen in de gebruikelijke aantallen kunnen terugkeren naar de circuits. “We zullen zien dat er bij verschillende races verschillende aantallen fans aanwezig zullen zijn. Ik denk niet dat het binair zal zijn, waarbij we van nul bezoekers naar het maximale aantal zullen gaan. We zullen waarschijnlijk daar ergens tussenin zitten. Ik ben optimistisch dat we richting het einde van het seizoen een capaciteit van honderd procent kunnen halen.”

En dat betekent dat er ook komend seizoen onvermijdelijk minder geld te halen valt bij de race-promotors, vervolgde Maffei. “Ik denk dat de inkomsten van promotors in 2021 nog steeds lager zullen zijn dan in een jaar zonder pandemie. We zullen minder publiek hebben. Maar we kunnen nog geen precieze voorspelling doen, omdat er nog een hoop onduidelijk is.”

Inkomsten televisie-uitzendingen

Maffei denkt wel dat de inkomsten van de uitzendgerechtigden weer op het gebruikelijke niveau zullen komen. De verkorte kalender van 2020 (met slechts 17 Grands Prix) zorgde er voor dat ook de afdracht van de mediapartners flink tegenviel. De CEO van Liberty verwacht echter een compleet seizoen (met 23 races) en dus honderd procent inkomsten van de tv-zenders, maar hij heeft “geen kristallen bol” en kan dus ook op dat terrein geen garanties geven.