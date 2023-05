De belangrijkste afspraken tussen de Formule 1, de teams en de FIA worden vastgelegd in het Concorde-verdrag. In dat verdrag staat onder meer hoe het prijzengeld en de televisiegelden worden verdeeld, terwijl de teams verplicht worden om in alle races aan de start te verschijnen. Sinds de eerste versie van de overeenkomst in 1981 werd getekend, heeft de koningsklasse vrijwel onafgebroken onder de deal geopereerd. In 2020 werd de achtste versie van het Concorde-verdrag ondertekend, die van 2021 tot en met 2025 loopt.

Voor de komende jaren zijn dus al bindende afspraken gemaakt, maar voor de periode na 2025 moeten de partijen weer een nieuw Concorde Agreement overeenkomen. Wat betreft F1-eigenaar Liberty Media kan dat niet vroeg genoeg gebeuren. Door de sterke positie van de sport en de groeiende wereldwijde interesse denkt CEO Greg Maffei dat alle partijen gebaat zijn bij een snelle nieuwe deal. "Het huidige Concorde Agreement loopt nog enkele jaren door. Maar ik denk dat er onder de teams, de FIA en onszelf overeenstemming is dat dit misschien wel een goed moment is om het ijzer te smeden als het heet is en het Concorde-verdrag te verlengen. Er is absoluut geen verplichting om dat te doen en er is absoluut ook geen risico als dat niet gebeurt", zegt Maffei in een call met Wall Street-analisten.

Daarmee hoopt Maffei te voorkomen dat er op het laatste moment nog een deal tot stand moet komen, zoals bij de meest recente onderhandelingen in 2020 gebeurde. "Je herinnert je misschien nog wel dat het op het laatste moment aankwam. En historisch gezien hebben de teams in veel gevallen zonder Concorde-verdrag gewerkt. Ze begonnen met een handdruk en rondden de deal dan af na het moment dat het nieuwe Concorde eigenlijk had moeten beginnen", weet Maffei. "Onze hoop is dat we die dynamiek deze keer kunnen veranderen, deels ook doordat Chase en Stefano de dynamiek met de teams in het bijzonder hebben veranderd. Hopelijk is onze relatie nu positiever en ziet iedereen het voordeel van vroeg afronden en de zekerheid die dit voor alle betrokkenen meebrengt."

Teams zien voordelen in snelle nieuwe deal

Het sentiment van Liberty Media en Maffei wordt gedeeld door diverse F1-teams, waaronder Mercedes. Zo ziet teambaas Toto Wolff vooral voordelen dat er voor langere periode zekerheid is, al vindt hij dat onderhandelingen opnieuw in het geheim moeten plaatsvinden. "Het belangrijkste is dat deze onderhandelingen achter gesloten deuren plaatsvinden. Voor een periode van overeenstemming en een contract als het Concorde geldt dat een langere looptijd beter is", stelt Wolff. "Dat geldt voor al onze bedrijven. Maar we bevinden ons in een heel vroeg stadium. We hebben nog niet echt met elkaar gesproken, maar dat gaat snel gebeuren. Het moet echter op een constructieve manier gebeuren. Misschien moeten we het niet live uitzenden en daarmee controverse veroorzaken."

Red Bull Racing-baas Christian Horner sluit zich bij zijn collega aan. "F1 heeft nooit in een betere positie gestaan. Liberty heeft het geweldig gedaan met de sport, we zien nieuwe markten, nieuwe groei, nieuwe fans en een nieuwe demografie van de fans. Er gaat altijd discussie zijn tussen de teams en de commerciële rechtenhouder over wie meer waarde moet vertegenwoordigen. Ik kijk uit naar het steekspel dat ongetwijfeld gaat plaatsvinden, zoals Toto zegt achter gesloten deuren. Ik denk echter dat het voor iedereen van belang is om voor de lange termijn een gesettelde sport te hebben met duidelijkheid wat betreft de toekomstrichting en de doelstellingen. Samen met de technische, sportieve en financiële reglementen die we voor de toekomst willen opstellen moeten we de sport in de komende jaren blijven verbeteren en aantrekkelijker en inclusiever maken."