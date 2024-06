Liberty Media-CEO over groei F1: "Gaat beter dan gedacht"

Liberty Media heeft sinds 2017 de rechten van de Formule 1 in handen. Het Amerikaanse bedrijf nam destijds de sport van Bernie Ecclestone over en sindsdien is de aandacht voor de sport flink gegroeid. Liberty-CEO Greg Maffei denkt dat de factor geluk meespeelde, maar ziet ook dat de keuze van het bedrijf om social media in te zetten geholpen heeft.

"Het is veel beter gegaan dan we hadden gehoopt", vertelt de Amerikaan in de Autosport-podcast James Allen on F1. "We hebben geweldige races gehad en er zijn mooie verhalen verteld. Niet alleen in [Netflix-serie] Drive to Survive, maar ook door de coureurs op sociale media. Wij hebben daaraan bijgedragen, want hiervoor was dat niet echt toegestaan."

Daarmee hint Maffei op de manier waarop Ecclestone met de sociale media omging. Ecclestone vond dat het gebruik maken van deze kanalen afbreuk deed aan de live-sport en had er moeite mee om dit op een efficiënte manier in te zetten. Onder Liberty is dat wel gelukt. "We zien het enthousiasme van de fans in de fanzones en we hebben tentoonstellingen, demo's in Londen en laatst nog in Washington DC gehad. Dat heeft ervoor gezorgd dat een grotere groep fans de actie in het echt kan zien", verklaart Maffei. "Ik geloof dat dit beter uitgepakt heeft dan we hadden gehoopt."

Ecclestone miste de boot

Maffei is vooral lovend over de manier waarop Ecclestone de sport organiseerde, maar hij denkt wel dat het een gemiste kans was om niet gebruik te maken van sociale media. "Bernie verdient alle lof voor hoe hij de sport heeft opgebouwd en hij is een groot genie, maar soms moet je dingen veranderen", aldus de topman. "De realiteit was dat het tijd was om je niet meer zorgen te maken over wat de uitzendgemachtigden je zouden betalen als je dit soort dingen gratis aanbiedt. Andere sporten hadden de sociale media al omarmd en atleten gebruikten het ook."

Als Maffei naar de huidige situatie kijkt, dan ziet hij dat de uitzendgemachtigden ook invloed van sociale media als iets positiefs zien. "Toen we begonnen met het inzetten daarvan, raakten de fans meer betrokken. De uitzendpartners zien dat het verlies wat ze daardoor maken ruimschoots gecompenseerd wordt door de betrokkenheid van de fans. Het is iets heel positiefs. Het laat je merk groeien, in plaats van dat het krimpt", aldus de Liberty-baas.