Liberty maakt zich geen zorgen over extra kosten GP Las Vegas

De Grand Prix van Las Vegas is het eerste evenement dat rechtstreeks wordt georganiseerd door F1-eigenaar Liberty Media zelf, in plaats van door een lokale promotor. Liberty draait derhalve zelf op voor de kosten die gemoeid zijn met de aankoop van de grond voor de pitstraat en paddock, plus de permanente gebouwen die erop zijn gebouwd. Deze bouwkosten zijn hoger dan gedacht, wat eveneens geldt voor andere kostenposten. Tot dusver heeft Liberty al zeker 35 miljoen Amerikaanse dollar meer uitgegeven dan begroot.

Liberty Media CEO Greg Maffei maakt zich er niet druk over. “We hebben aanzienlijke kosten gemaakt voor de eerste editie van de Grand Prix van Las Vegas. Dat omvatte extra kosten op het gebied van veiligheid, beveiliging en de verkeersregulering, een vereiste van de lokale autoriteiten. Daarnaast hebben we eenmalige kostenposten, zoals de openingsceremonie voor de eerste editie van het evenement, onze mobiele app en het creëren van een fandatabase”, aldus Maffei in gesprek met beursanalisten.

“Dus er zijn een heleboel initiële kosten die waarschijnlijk hoger zijn dan we oorspronkelijk hadden ingeschat, maar we blijven heel optimistisch over het effect van de Grand Prix van Las Vegas op de Formule 1 als geheel en de potentie van deze race om winstgevend te worden”, vervolgt Maffei. Hij suggereerde eerder al dat Las Vegas tot de vijf meest winstgevende races zal behoren. “Dat is nog steeds een redelijke inschatting. Als we bedenken welke impact dit op ons heeft, direct en indirect, is dit een heel winstgevend evenement voor ons. Wat de top-vijf van meest winstgevende races is, maken we overigens niet bekend.”

De Grand Prix van Las Vegas vindt plaats in het weekend van 17 tot en met 19 november. “We kijken uit naar de eerste editie”, zegt Maffei. “Het pitcomplex is gereed. We hebben het certificaat ontvangen om het gebouw te mogen gebruiken tijdens het evenement. Dit is het grootste pitgebouw van de F1-kalender. Het dakterras en balkon bieden een uitzicht van 360 graden over het circuit. We zijn er klaar voor.”

Video: Dit kun je verwachten van de Grand Prix van Las Vegas