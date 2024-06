Liberty CEO: Zorgen over hoe we nieuwe F1-fans kunnen vasthouden

Sinds de komst van Liberty Media als Formule 1-eigenaar in 2017 is de sport explosief gegroeid. Toeschouwersrecords sneuvelen en de waarde van de koningsklasse van de autosport is enorm toegenomen. Liberty CEO Greg Maffei is blij met deze trend, maar hij ziet tegelijkertijd een gigantische uitdaging om de nieuwe fans vast te houden. "Ik maak me daar zorgen over", vertelt hij in de James on F1-podcast van zusterpublicatie Autosport.

Maffei ziet dat er een paar redenen zijn waarom fans afhaken. "Soms is duurzaamheid iets waar ze zich zorgen over maken. We hebben een goed verhaal over duurzaamheid, maar het is belangrijk dat ze weten wat erin staat en dat het begrijpelijk is. We moeten dat dan ook uitdragen", vervolgt de Amerikaan. "Mensen moeten er ook in geloven." Een van de stappen die Liberty heeft gezet om het milieu te sparen is het efficiënter inrichten van de kalender en het bedrijf heeft zich ten doel gesteld om F1 in 2030 klimaatneutraal te hebben.

Wat volgens Maffei ook belangrijk is, is in hoeverre de races boeiend zijn om te volgen. "We moeten ervoor zorgen dat het racen competitief blijft. De realiteit is dat de lat [op dat gebied] steeds hoger wordt gelegd.", vertelt de Liberty-topman, die uitlegt dat het inzetten van social media volgens hem ook heel belangrijk is. "We werken ook heel hard aan het inhalen van andere moderne sporten op het gebied van social media. Het is aan ons om continu door te ontwikkelen."

In het zoeken naar groeimogelijkheden hoopt Maffei in de FIA een medestander te hebben. De Amerikaan vertelt dat het vaak goed gaat, maar dat het soms ook misloopt in de samenwerking. "We hebben meningsverschillen gehad over de manier waarop we met de sport de juiste richting op gaan. Dat soort dingen houden we wel eens wakker 's nachts", aldus de topman, zonder verder in details te treden over op welke gebieden de meningen verschillen.