Lawson: "Wist dat RB20 goed zou zijn, maar niet zo goed"

Red Bull Racing domineerde het seizoen 2023 en de concurrentie wist dat het in de winter een grote inhaalslag moest maken, wilden zij een herhaling van dat seizoen zien te voorkomen. Vooralsnog lijkt het er echter niet op dat teams als Ferrari, McLaren, Mercedes en Aston Martin Racing het Max Verstappen en Sergio Pérez heel lastig kunnen maken. In Bahrein en Saudi-Arabië boekte het team een klinkende één-twee met twee zeges voor Verstappen, die daardoor ruim aan de leiding in het kampioenschap gaat.

Bij Red Bull kon de focus al relatief vroeg naar het seizoen 2024 verlegd worden, aangezien het team met de RB19 al een grote voorsprong had op de concurrentie. Zodoende kon ook Liam Lawson, die als reservecoureur ook simulatorwerk verricht, de RB20 vroeg aan de tand voelen en hij voelde meteen dat deze goed was. "Ik was al behoorlijk bewust dat deze competitief zou zijn", geeft Lawson toe in de Sky F1-podcast. "Er wordt in de winterstop altijd gezegd dat teams dichter bij elkaar komen, wat voor een hype zorgt. Iedereen is aan het ontwikkelen, maar als iedereen uiteindelijk een inhaalslag maakt, is Red Bull op hetzelfde moment aan het ontwikkelen en aan het wegrijden."

Lawson heeft in de simulator al kunnen proeven van de RB20 en die eerste indrukken boden het team veel hoop. "Toen we vorig jaar wat ontwikkelingen hadden voor de auto, bracht ik wat tijd door in de simulator", legt hij uit. "Ik wist dat er verbeteringen op het vlak van performance zouden komen. Ik wist op dat moment al dat het een winnende auto was. Als je in de simulator tijd vindt voor de auto van volgend jaar, dan weet je dat deze zelfs nog sneller zal zijn. Het was een vrij goede indicatie dat deze goed zou zijn. Maar eerlijk gezegd niet zo goed!", aldus de Nieuw-Zeelander.

Iemand die ook tijd heeft doorgebracht in de simulator, is Red Bulls simulatorcoureur Rudy van Buren. Hij maakte vorig jaar ook al kennis met de virtuele variant van de RB20. "In de loop van het jaar kwamen daar al onderdelen van langs", zei Van Buren onlangs in gesprek met Motorsport.com. "Maar goed, dat zal niet alleen bij Red Bull zijn: het is bij de andere teams niet anders. Daar komen op een gegeven moment ontwikkelingen boven water, zeker virtueel. Tegenwoordig wordt natuurlijk het meeste virtueel getest voordat het überhaupt gemaakt wordt. Dus dat is een proces wat nooit stopt."