Lawson wil F1 bereiken: "Klein voorproefje maakt het frustrerender"

Vorig jaar maakte Liam Lawson onverwachts zijn Formule 1-debuut in Zandvoort. Daniel Ricciardo had een blessure opgelopen bij een crash waardoor het zusterteam van Red Bull Racing een beroep deed op de Nieuw-Zeelander. Hij had geen enkele meter in de echte AT04 gereden, maar maakte indruk door onder verraderlijke omstandigheden koel te blijven. Uiteindelijk moest Lawson nog eens vier keer invallen voor de herstellende Ricciardo, met de negende plaats in Singapore als hoogtepunt. De Red Bull-reserve kon op veel lof rekenen vanuit de paddock, maar het was niet genoeg voor een F1-zitje in 2024.

Lawson heeft er geen geheim van gemaakt dat hij in 2025 wel hoopt op de F1-grid te staan en Red Bull-adviseur Helmut Marko was ook van mening dat hij dat verdiend had. Voor nu moet Lawson van de zijlijn toekijken terwijl hij op de achtergrond een intensief programma met onder meer simulatorwerk volgt. "Er is eerlijk gezegd nog geen tijdlijn voor mijn toekomst", wordt Lawson geciteerd door Speedcafe. "Er staat natuurlijk niets vast over mijn toekomst. Het gaat er voor mij om dat ik gereed blijf en hopelijk doet die kans zich dan voor." Lawson benadrukt dat hij nog 'vooral simulatorwerk' doet voor Red Bull en als reservecoureur 'naar alle races' gaat.

Lawson, die dit seizoen verder geen concrete raceverplichtingen heeft, voelt zich ondanks zijn vijf invalbeurten in de Formule 1 nog altijd 'een rookie'. De Formule 1 zelf ziet hem echter niet meer als een rookie, aangezien hij al meer dan twee Grands Prix heeft gereden en zodoende is uitgesloten van deelnames aan vrije trainingen als onderdeel van de regel die het teams verplicht stelt om rookies tijdens een seizoen de kans in zo'n vrije training te geven.

Voor het seizoen 2025 is er nog genoeg perspectief voor Lawson. Veel contracten lopen dit jaar af en de overstap van Lewis Hamilton naar Ferrari in 2025 heeft al veel in beweging gezet. Tevens moeten bij RB F1 Team Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo zich waardig tonen voor een Red Bull-zitje, maar ook voor een contract voor 2025. Lawson is hoe dan ook vastberaden om fulltime in de Formule 1 te rijden. "Elke coureur op dit niveau heeft genoeg zelfvertrouwen om in de Formule 1 te rijden. Dat heb je ook nodig als je überhaupt in de buurt wil komen", stelt 22-jarige coureur. "Maar het is anders omdat ik me natuurlijk altijd heb voorgesteld hoe het zou zijn om in de Formule 1 te rijden. Nu weet ik hoe het voelt en kijk ik er anders naar. Ik heb meer een heel klein voorproefje gekregen, dat maakt het zeker wat frustrerender."